Mega-Sena 3018: veja números sorteados para prêmio de R$ 12 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou às 11h deste domingo (14) o sorteio do concurso 3.018 da Mega-Sena, que estava acumulado em R$ 12 milhões. Os números sorteados foram: 05 - 06 - 17 - 27 - 57 - 58.





Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 16 milhões.





O concurso estava previsto para a noite de sábado (13), mas foi adiado porque a Caixa decidiu remanejar os sorteios das loterias nos dias em que a Seleção Brasileira disputa partidas pela Copa do Mundo.