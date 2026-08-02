Caseiro é assassinado após reagir a invasão de casa em Viana

Um caseiro de 63 anos, identificado como José Carlos Dutra, foi morto após reagir à invasão da casa onde morava de aluguel, no bairro Carioca, em Viana. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (2) na localidade de Baía Nova. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).





Segundo apuração da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, José Carlos e a esposa estavam morando temporariamente no imóvel enquanto aguardavam a conclusão da construção da casa própria.





Ainda conforme a apuração, o casal dormia quando dois homens encapuzados invadiram a residência. José Carlos entrou em luta corporal com um dos suspeitos ainda no quarto. Em seguida, o segundo criminoso também participou da agressão, e a briga se estendeu até a sala da casa.





Durante a ação, os criminosos usaram uma faca para agredir José Carlos e a esposa. A mulher foi atingida na região da nuca. Em seguida, o caseiro caiu no chão e foi baleado na cabeça.