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Homicídio

Caseiro é assassinado após reagir a invasão de casa em Viana

Dois homens encapuzados invadiram o imóvel durante a madrugada, agrediram o casal e fugiram levando arma da vítima, uma moto e o celular da esposa

Publicado em 02 de Agosto de 2026 às 12:39

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

02 ago 2026 às 12:39
À esquerda, José Carlos Dutra, de 63 anos; à direita, a casa onde o crime aconteceu, no bairro Carioca, em Viana
À esquerda, José Carlos Dutra, de 63 anos; à direita, a casa onde o crime aconteceu, no bairro Carioca, em Viana Arquivo pessoal/Viviane Lopes

Um caseiro de 63 anos, identificado como José Carlos Dutra, foi morto após reagir à invasão da casa onde morava de aluguel, no bairro Carioca, em Viana. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (2) na localidade de Baía Nova. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).


Segundo apuração da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, José Carlos e a esposa estavam morando temporariamente no imóvel enquanto aguardavam a conclusão da construção da casa própria.


Ainda conforme a apuração, o casal dormia quando dois homens encapuzados invadiram a residência. José Carlos entrou em luta corporal com um dos suspeitos ainda no quarto. Em seguida, o segundo criminoso também participou da agressão, e a briga se estendeu até a sala da casa.


Durante a ação, os criminosos usaram uma faca para agredir José Carlos e a esposa. A mulher foi atingida na região da nuca. Em seguida, o caseiro caiu no chão e foi baleado na cabeça.

Faca encontrada no local foi utilizada, segundo apuração, nas agressões contra a vítima e a esposa durante a invasão
Faca encontrada no local foi utilizada, segundo apuração, nas agressões contra a vítima e a esposa durante a invasão Viviane Lopes

Após o crime, os suspeitos fugiram levando a arma da vítima, uma motocicleta e o celular da esposa.


Em nota, a Polícia Miltar informou que os policiais encontraram José Carlos caído na sala da casa, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e já sem sinais vitais. Ao lado do corpo, foi localizada uma espingarda.


No imóvel também foram apreendidas duas armas de fogo de fabricação artesanal. A PM informou que, no momento do atendimento, não foi possível verificar a procedência da espingarda, a quem pertencia ou se ela teve relação com o crime. A perícia foi acionada.


Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará pelo processo de necropsia antes de ser liberado para os familiares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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