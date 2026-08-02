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Homicídio

Funcionário terceirizado morre após ser baleado perto de estaleiro em Aracruz

Populares e funcionários informaram aos policiais no local que uma segunda vítima também havia sido baleada e levada pela ambulância da empresa ao Pronto Atendimento de Barra do Riacho

Publicado em 02 de Agosto de 2026 às 13:39

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

02 ago 2026 às 13:39

Um funcionário terceirizado foi baleado e morto nas proximidades do Estaleiro Seatrium Aracruz, em Barra do Sahy,  Aracruz, na tarde deste sábado (1º). Não há informações sobre a dinâmica do crime, mas a empresa informou em nota que a ocorrência foi registrada "após o horário de expediente, envolvendo dois funcionários terceirizados".


Um vídeo que circula nas redes sociais (veja acima) mostra, com pouca nitidez, um corpo já estirado no chão e alguém que se aproxima e parece disparar contra ele, diante de alguns trabalhadores. Em seguida, essa pessoa, que parece estar com uniforme, foge do local.


De acordo com a Polícia Militar, policiais foram acionados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo no estacionamento da empresa. No local, a equipe encontrou o corpo de um homem caído ao solo que já havia sido coberto pela equipe médica da própria empresa. O Samu foi acionado e constatou que a vítima estava sem vida.


Populares e funcionários informaram aos policiais no local que uma segunda vítima também havia sido baleada e levada pela ambulância da empresa ao Pronto Atendimento de Barra do Riacho. A Seatrium informou que, diante da gravidade da situação, as equipes atuaram prestando os primeiros socorros e acionando as autoridades competentes. A PM e a Polícia Civil informaram que ninguém foi detido.


A Seatrium também afirmou que está oferecendo todo o suporte necessário à família da vítima e colaborando integralmente com as autoridades policiais. "Em respeito à vítima, à sua família e à integridade do processo investigativo, a Seatrium não fornecerá informações adicionais neste momento".


De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima fatal foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. 

Leia a nota completa da empresa

A Seatrium lamenta profundamente o trágico ato de violência ocorrido na tarde de ontem, 1º de agosto, nas imediações do estaleiro, após o horário de expediente, envolvendo dois funcionários terceirizados. Diante da gravidade da situação, nossas equipes atuaram prontamente prestando os primeiros socorros e acionando as autoridades competentes. Estamos oferecendo todo o suporte necessário à família da vítima e colaborando integralmente com as autoridades policiais Em respeito à vítima, à sua família e à integridade do processo investigativo, a Seatrium não fornecerá informações adicionais neste momento.  Reafirmamos que a segurança, o bem-estar e a proteção de todos que trabalham em nossas operações e no entorno permanecem como nossas maiores prioridades.  A violência vai totalmente contra os valores que defendemos: a Seatrium reafirma seu repúdio a qualquer tipo de agressão e segue comprometida em promover o respeito, a segurança e a dignidade em todas as suas relações e na comunidade onde atua. 

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