Funcionário terceirizado morre após ser baleado perto de estaleiro em Aracruz

Um funcionário terceirizado foi baleado e morto nas proximidades do Estaleiro Seatrium Aracruz, em Barra do Sahy, Aracruz, na tarde deste sábado (1º). Não há informações sobre a dinâmica do crime, mas a empresa informou em nota que a ocorrência foi registrada "após o horário de expediente, envolvendo dois funcionários terceirizados".





Um vídeo que circula nas redes sociais (veja acima) mostra, com pouca nitidez, um corpo já estirado no chão e alguém que se aproxima e parece disparar contra ele, diante de alguns trabalhadores. Em seguida, essa pessoa, que parece estar com uniforme, foge do local.





De acordo com a Polícia Militar, policiais foram acionados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo no estacionamento da empresa. No local, a equipe encontrou o corpo de um homem caído ao solo que já havia sido coberto pela equipe médica da própria empresa. O Samu foi acionado e constatou que a vítima estava sem vida.





Populares e funcionários informaram aos policiais no local que uma segunda vítima também havia sido baleada e levada pela ambulância da empresa ao Pronto Atendimento de Barra do Riacho. A Seatrium informou que, diante da gravidade da situação, as equipes atuaram prestando os primeiros socorros e acionando as autoridades competentes. A PM e a Polícia Civil informaram que ninguém foi detido.





A Seatrium também afirmou que está oferecendo todo o suporte necessário à família da vítima e colaborando integralmente com as autoridades policiais. "Em respeito à vítima, à sua família e à integridade do processo investigativo, a Seatrium não fornecerá informações adicionais neste momento".





De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima fatal foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.