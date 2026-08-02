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Confeitaria

Torta de manteiga escocesa: aprenda a fazer o doce do desenho "Pica-Pau"

Guloseima favorita do personagem combina camadas de caramelo, biscoito amanteigado e chocolate
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Agosto de 2026 às 14:00

Torta de manteiga escocesa
Torta de manteiga escocesa. Foto: Marca Renata

Feita com base de shortbread (biscoito amanteigado típico da Escócia), uma camada generosa de caramelo cremoso e outra, fininha e crocante, de chocolate, a receita que você vê a seguir ficou famosa no Brasil pelo desenho animado "Pica-Pau", criado nos anos 1940.

   

O doce, chamado na animação de butter scotchy, é a torta de manteiga escocesa pela qual o personagem é praticamente obcecado. Se você não conhece essa gostosura e quer prepará-la em casa, acompanhe as instruções de HZ!      

Torta de manteiga escocesa

Ingredientes:


Massa


  • ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
  • 1 pitada de sal
  • 200 g de manteiga
  • 1¾ xícara de farinha de trigo 
  • 2 ovos
  • 50g de amêndoas picadas


Caramelo


  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 4 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 2 colheres (sopa) de glucose de milho
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 lata de leite condensado


Cobertura


  • 300 g de chocolate meio amargo derretido


Modo de preparo:


  1. Misture o açúcar mascavo, o sal e a manteiga até obter um creme homogêneo.
  2. Acrescente a farinha de trigo, os ovos e misture bem. Adicione as amêndoas.
  3. Forre uma forma com papel manteiga, espalhe a massa e asse em forno preaquecido a 180°C por 30 a 40 minutos.
  4. Para o caramelo, derreta o açúcar até dourar. Acrescente a manteiga, o creme de leite, a glucose, a baunilha, o sal e o leite condensado, cozinhando até desgrudar do fundo da panela.
  5. Espalhe o caramelo sobre a massa já assada e leve à geladeira por cerca de 40 minutos.
  6. Cubra com o chocolate derretido, retorne à geladeira por aproximadamente 2 horas, corte em pedaços e sirva.

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