Torta de manteiga escocesa: aprenda a fazer o doce do desenho "Pica-Pau"

Feita com base de shortbread (biscoito amanteigado típico da Escócia), uma camada generosa de caramelo cremoso e outra, fininha e crocante, de chocolate, a receita que você vê a seguir ficou famosa no Brasil pelo desenho animado "Pica-Pau", criado nos anos 1940.
O doce, chamado na animação de butter scotchy, é a torta de manteiga escocesa pela qual o personagem é praticamente obcecado. Se você não conhece essa gostosura e quer prepará-la em casa, acompanhe as instruções de HZ!
Ingredientes:
Massa
- ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
- 1 pitada de sal
- 200 g de manteiga
- 1¾ xícara de farinha de trigo
- 2 ovos
- 50g de amêndoas picadas
Caramelo
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- 2 caixinhas de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de glucose de milho
- 1 colher (sopa) de essência de baunilha
- 1 colher (café) de sal
- 1 lata de leite condensado
Cobertura
- 300 g de chocolate meio amargo derretido
Modo de preparo:
- Misture o açúcar mascavo, o sal e a manteiga até obter um creme homogêneo.
- Acrescente a farinha de trigo, os ovos e misture bem. Adicione as amêndoas.
- Forre uma forma com papel manteiga, espalhe a massa e asse em forno preaquecido a 180°C por 30 a 40 minutos.
- Para o caramelo, derreta o açúcar até dourar. Acrescente a manteiga, o creme de leite, a glucose, a baunilha, o sal e o leite condensado, cozinhando até desgrudar do fundo da panela.
- Espalhe o caramelo sobre a massa já assada e leve à geladeira por cerca de 40 minutos.
- Cubra com o chocolate derretido, retorne à geladeira por aproximadamente 2 horas, corte em pedaços e sirva.