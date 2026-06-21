Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar

Feita basicamente de doce de leite, banana e chantili, a torta banoffee é uma invenção inglesa que conquistou de vez as vitrines de confeitarias no Brasil.
Com um visual de dar água na boca e composta de sabores fáceis de agradar, a banoffee é uma sobremesa prática e rápida de ser feita em casa. Logo, é uma ótima pedida para compor um almoço em família.
Gostou da dica? Então, veja abaixo como fazer!
Torta banoffee
Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- Base
- 200g de biscoito de maisena
- 150g de manteiga sem sal
- Recheio
- 400g de doce de leite cremoso
- 4 bananas cortadas em rodelas
- Chantili
- 400g de creme de leite fresco
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- Decoração
- Chocolate 60% cacau ralado a gosto
Modo de preparo:
- Processe os biscoitos até obter uma farofa fina.
- Em seguida, derreta a manteiga, misture ao biscoito triturado e faça uma farofa apertando com as mãos.
- Forre com essa mistura uma forma de fundo removível crespa, de 27 cm, e refrigere por 10 minutos.
- Asse em forno preaquecido a 200 °C por 7 minutos. Espere esfriar antes de montar.
- Recheie a torta com o doce de leite, alisando bem.
- Arrume as rodelas de banana por cima do doce de leite e cubra com o chantili.
- Decore com as raspas de chocolate e sirva gelada.