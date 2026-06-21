Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar

Feita basicamente de doce de leite, banana e chantili, a torta banoffee é uma invenção inglesa que conquistou de vez as vitrines de confeitarias no Brasil.

Com um visual de dar água na boca e composta de sabores fáceis de agradar, a banoffee é uma sobremesa prática e rápida de ser feita em casa. Logo, é uma ótima pedida para compor um almoço em família.





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