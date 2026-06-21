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Sirva gelada

Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar

Já escolheu a sobremesa do almoço de fim de semana? Invenção inglesa é a dica de HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 10:00

Torta banoffee
Torta banoffee com raspas de chocolate: sobremesa fácil para fazer em casa. Marca Piraquê

Feita basicamente de doce de leite, banana e chantili, a torta banoffee é uma invenção inglesa que conquistou de vez as vitrines de confeitarias no Brasil. 

 

Com um visual de dar água na boca e composta de sabores fáceis de agradar, a banoffee é uma sobremesa prática e rápida de ser feita em casa. Logo, é uma ótima pedida para compor um almoço em família. 


Gostou da dica? Então, veja abaixo como fazer!  

Torta banoffee

Rendimento: 8 porções

Tempo médio de preparo: 30 minutos

Nível: fácil


Ingredientes:


  • Base
  • 200g de biscoito de maisena 
  • 150g de manteiga sem sal
  • Recheio
  • 400g de doce de leite cremoso
  • 4 bananas cortadas em rodelas
  • Chantili
  • 400g de creme de leite fresco
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • Decoração
  • Chocolate 60% cacau ralado a gosto


Modo de preparo:


  1. Processe os biscoitos até obter uma farofa fina.
  2. Em seguida, derreta a manteiga, misture ao biscoito triturado e faça uma farofa apertando com as mãos.
  3. Forre com essa mistura uma forma de fundo removível crespa, de 27 cm, e refrigere por 10 minutos.
  4. Asse em forno preaquecido a 200 °C por 7 minutos. Espere esfriar antes de montar. 
  5. Recheie a torta com o doce de leite, alisando bem. 
  6. Arrume as rodelas de banana por cima do doce de leite e cubra com o chantili.
  7. Decore com as raspas de chocolate e sirva gelada.


Fonte: Piraquê. Clique aqui para ver mais receitas.  

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