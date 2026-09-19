Polícia Civil intima 300 pessoas e devolve celulares a vítimas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou, neste sábado (19), mais uma ação do Projeto Recupera, voltado à recuperação de celulares furtados, roubados ou perdidos. Ao todo, foram expedidas 300 intimações para que pessoas que estavam utilizando aparelhos identificados pela polícia os apresentassem às autoridades. Outras 50 intimações foram enviadas a vítimas para que buscassem seus celulares recuperados.





A ação foi realizada pela Divisão de Inteligência (Div-DI) e pela Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM). Os dados completos da operação deste sábado devem ser divulgados neste domingo, segundo a PC.





Desde sua criação, o projeto já recuperou 2.017 celulares. O delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, destacou a redução nos registros de furtos e roubos de celulares no Estado após a implementação do Recupera.