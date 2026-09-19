Polícia Civil intima 300 pessoas e devolve celulares a vítimas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou, neste sábado (19), mais uma ação do Projeto Recupera, voltado à recuperação de celulares furtados, roubados ou perdidos. Ao todo, foram expedidas 300 intimações para que pessoas que estavam utilizando aparelhos identificados pela polícia os apresentassem às autoridades. Outras 50 intimações foram enviadas a vítimas para que buscassem seus celulares recuperados.
A ação foi realizada pela Divisão de Inteligência (Div-DI) e pela Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM). Os dados completos da operação deste sábado devem ser divulgados neste domingo, segundo a PC.
Desde sua criação, o projeto já recuperou 2.017 celulares. O delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, destacou a redução nos registros de furtos e roubos de celulares no Estado após a implementação do Recupera.
No mesmo período de janeiro a agosto deste ano, comparado com o de janeiro a agosto de 2025, nós já percebemos uma redução de mais de 2 mil aparelhos a menos furtados e roubados. Com a contribuição da população, nós conseguimos fazer a devolução desses aparelhos
Jordano Bruno, delegado-geral da Polícia Civil
Entre as pessoas que receberam os celulares de volta está a vendedora Keidimam Carla Vicentino, de 50 anos. Ela contou que teve o aparelho furtado dentro de um ônibus, em outubro do ano passado, e disse que não acreditava que conseguiria recuperá-lo.
A notícia chegou durante o horário de almoço, quando um colega avisou que ela havia recebido uma mensagem da Polícia Civil informando sobre a recuperação do aparelho. Ao receber o celular de volta, Keidimam recomendou que outras vítimas também registrem a ocorrência.
Outro aparelho foi devolvido a Paulo Rogério, de 57 anos, auxiliar de serviços gerais. Ele contou que foi abordado por dois homens nas proximidades de um supermercado e teve o celular levado. Segundo Paulo, receber a notícia da recuperação foi uma surpresa, especialmente po ter ocorrido no dia do aniversário dele.
Após o roubo ou furto de um celular, a vítima deve registrar um boletim de ocorrência. Caso não possa fazer o registro presencialmente, é possível utilizar a Delegacia Online (Deon), por meio do site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/deon/
É fundamental informar o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), número único de identificação de cada aparelho. Em geral, o código pode ser encontrado na caixa do celular. Quem quiser se prevenir também pode consultar o IMEI digitando *#06# no aparelho e guardar o número para eventual necessidade.
Após o registro da ocorrência, a polícia pode solicitar às operadoras informações que auxiliem na identificação de uma nova linha telefônica utilizada no aparelho com o mesmo IMEI registrado como roubado ou furtado. Dessa forma, mesmo que o chip seja substituído, o aparelho pode ser localizado.
Após identificar quem está utilizando o celular, a Polícia Civil pode enviar uma intimação pelo WhatsApp para que a pessoa compareça a uma unidade policial e apresente o aparelho.
As intimações do Projeto Recupera são enviadas pelo WhatsApp por meio do número oficial (27) 3636-1236, pertencente ao Governo do Estado do Espírito Santo.
A mensagem contém o nome da pessoa intimada, data e o horário para comparecimento, endereço da unidade policial e um telefone para confirmação.
Em caso de dúvida, a orientação é utilizar os canais oficiais da Polícia Civil do Espírito Santo e confirmar a autenticidade da intimação antes de fornecer informações ou entregar o aparelho.
Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM)
- Telefone: (27) 3198-5869
- WhatsApp: (27) 98824-4714
- E-mail: [email protected]
- Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.290, Santa Luíza, Vitória. Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
A Polícia Civil reforça que nenhuma etapa da devolução dos aparelhos exige pagamento. Os celulares também devem ser apresentados exclusivamente nas unidades policiais indicadas nas comunicações oficiais.
A pessoa intimada deve apresentar documento oficial com foto e o aparelho indicado na intimação.
Caso o celular tenha sido adquirido regularmente, a pessoa deve levar documentos que possam comprovar a procedência do aparelho, como:
- o celular indicado na intimação;
- nota fiscal;
- comprovante de pagamento;
- conversas mantidas com o vendedor;
- anúncio utilizado na negociação;
- outros documentos relacionados à aquisição.
Mesmo que tenha comprado o aparelho de forma regular, a pessoa que recebeu a intimação deve comparecer à unidade policial. A Polícia Civil analisará individualmente a documentação apresentada e a situação do dispositivo.
Os celulares passam por procedimentos de identificação e verificação. Após a confirmação da propriedade, são restituídos aos donos. Os proprietários legítmos são contatados pelos canais oficiais da Polícia Civil para o agendamento da retirada.
Quando a restituição não ocorre imediatamente, os aparelhos são encaminhados aos distritos policiais responsáveis, onde permanecem à disposição para devolução mediante comprovação de propriedade.