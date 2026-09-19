Suspeito é preso com mais de 3 kg de maconha em Montanha

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas durante uma ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Penal, na noite de sexta-feira (18), em um assentamento na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Com ele, foram apreendidos aproximadamente 3,1 quilos de maconha.

Segundo as forças de segurança, as equipes receberam informações de que o suspeito estaria armazenando drogas em uma casa para um grupo criminoso que atua nos bairros Palhinha, Ciprestes e Angelo Depollo. No local, os policiais fizeram contato com o suspeito, que afirmou estar guardando um material a pedido de um amigo.

Na presença de uma testemunha, o homem entregou aos policiais uma embalagem que estava no porta-malas de um Volkswagen Gol. Dentro do veículo, foram encontrados três tabletes e meio de uma substância semelhante à maconha, que totalizaram aproximadamente 3,1 quilos. Um celular também foi apreendido durante a ação.





O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Montanha e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Depois, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).