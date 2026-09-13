Corrida do Rio Branco leva cerca de duas mil pessoas para a orla de Camburi

A primeira Corrida do Rio Branco levou 1.800 corredores para a orla de Camburi, em Vitória, na manhã deste domingo (13). Mesmo com a chuva que marcou o início do dia, o tempo ruim não foi suficiente para desanimar os participantes, que encararam os percursos de 5 km e 10 km, além da caminhada de 3 km.





A prova marcou a estreia do clube no calendário de corridas de rua e, para o goleiro Fernando Henrique, do Rio Branco, a presença da torcida capa-preta mostrou a força do time também fora dos estádios, além da importância que esta iniciativa tem.





“É bastante importante. A gente sabe que a torcida é a maior do Estado, e iss comprova. Hoje é um dia um pouco chuvoso, mas a galera veio correr e é importante você ver na orla todos os dias o pessoal correndo, virou uma febre essa corrida. Então, nada mais justo que o Rio Branco fazer esse evento para que os torcedores compareçam e mostrem que a nação capa preta é gigantesca”, disse o goleiro.



