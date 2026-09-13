Corrida do Rio Branco leva cerca de duas mil pessoas para a orla de Camburi

A primeira Corrida do Rio Branco levou 1.800 corredores para a orla de Camburi, em Vitória, na manhã deste domingo (13). Mesmo com a chuva que marcou o início do dia, o tempo ruim não foi suficiente para desanimar os participantes, que encararam os percursos de 5 km e 10 km, além da caminhada de 3 km.
A prova marcou a estreia do clube no calendário de corridas de rua e, para o goleiro Fernando Henrique, do Rio Branco, a presença da torcida capa-preta mostrou a força do time também fora dos estádios, além da importância que esta iniciativa tem.
“É bastante importante. A gente sabe que a torcida é a maior do Estado, e iss comprova. Hoje é um dia um pouco chuvoso, mas a galera veio correr e é importante você ver na orla todos os dias o pessoal correndo, virou uma febre essa corrida. Então, nada mais justo que o Rio Branco fazer esse evento para que os torcedores compareçam e mostrem que a nação capa preta é gigantesca”, disse o goleiro.
Histórias marcantes no pódio
No percurso de 5 km, o campeão geral foi Diego Santos Barbosa, que completou a prova em 15min45s. Depois da chegada, o corredor destacou a preparação para alcançar o resultado e o significado que foi vencer mais uma corrida.
“Pra chegar a esses resultados é preciso pagar um preço. E esse preço é você se dedicar aos treinos, se dedicar a esse tempo para poder evoluir, porque não é fácil. É muito difícil você se manter ali no foco. Então, para mim, isso aqui é surreal. Eu estou muito feliz com a vitória de hoje, feliz demais em poder representar o Estado”, disse Diego.
Nos 10 km, um dos destaques foi Ramon Alves, terceiro colocado na classificação geral. Ex-jogador do Rio Branco, ele foi formado nas categorias de base do clube e chegou a atuar profissionalmente pelo Capa-Preta. O pódio na primeira corrida oficial do time teve um significado especial.
“Uma prova muito legal, a primeira do Rio Branco, e é legal a identificação que eu tenho com o clube. Eu joguei no sub-17, no sub-20, estreiei no profissional com 18 anos de idade, e tive o privilégio de ser transferido para um grande clube depois, então o Rio Branco ajudou na minha formação como ex-atleta profissional. E hoje, poder ir no meu primeiro pódio na vida, na primeira corrida do Rio Branco, me deixa muito feliz e aumenta ainda mais a minha identificação com o clube. Vai ficar na memória com certeza”, disse Ramon.
Pós-prova com festa
Depois das corridas, a programação continuou na orla de Camburi com show do SambAdm, além de sorteios, chopp, espaço de massagem, degustação de café e outras atrações. A estrutura fez parte da proposta do clube de transformar a primeira corrida em um momento de confraternização entre corredores e torcedores.
Ramon, que já participa de provas de rua aprovou a experiência e espera que o Rio Branco mantenha a corrida no calendário. “Eu que já estou acostumado há uns 3 anos, já corri várias provas aqui no Estado, e com certeza o Rio Branco arrebentou na organização, nos patrocinadores, em toda a logística. Foi muito legal, muito boa a prova, e que continue fazendo mais. A gente vai estar presente”, disse o ex-lateral.