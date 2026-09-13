Escassez de mão de obra, o problema vai além da falta de qualificação

A própria pesquisa indica o motivo, para 58% dos motoristas, esse já é o único rendimento, e a permanência é justificada por ganhos melhores, autonomia e flexibilidade de horário.





Isso significa que o trabalho por aplicativo não é apenas mais uma opção de renda. Para boa parte desse público, ele compete diretamente com a vaga CLT que a empresa está tentando preencher. Em muitos casos, vence essa disputa não pelo salário, mas pelo modelo de vínculo oferecido.





O efeito prático já aparece no Espírito Santo. Obras de infraestrutura como a duplicação da BR-101 recorrem a trabalhadores de outros estados por falta de mão de obra disponível na região, e a avicultura e a suinocultura capixabas já empregam cerca de 300 trabalhadores imigrantes, principalmente venezuelanos, para sustentar postos que o mercado local não consegue preencher. São setores em que a exigência técnica é baixa, o que reforça que o gargalo não é apenas de qualificação.





Essa competição também tem uma frente jurídica em aberto. O julgamento no STF sobre o vínculo empregatício de motoristas e entregadores de aplicativo, com repercussão geral reconhecida e impacto sobre cerca de 10 mil processos em tramitação no país, chegou a ser pautado para junho de 2026, mas foi retirado de pauta pelo presidente da Corte a pedido do MPF e da DPU, que pediram prazo para avaliar os efeitos da convenção recém-aprovada pela OIT sobre trabalho em plataformas digitais.





Nenhum ministro votou até o momento, e ainda não há nova data prevista, mas o resultado, quando vier, deve balizar o modelo de contratação de toda essa categoria, para o bem ou para o mal de quem depende dela para operar.





Soma-se a isso o avanço do MEI como porta de entrada preferencial para quem empreende, segundo dados do Sebrae, os microempreendedores individuais já respondem por 78% dos novos negócios abertos no Brasil em 2026. Para muita gente, abrir um MEI se tornou mais simples e mais atraente do que buscar uma vaga com carteira assinada, o que tira do mercado formal parte do público que, há uma década, seria candidato natural a um emprego CLT.