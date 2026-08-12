Apagão de mão de obra: ES precisa formar 280 mil trabalhadores até 2027

O Espírito Santo vive um momento de expansão dos investimentos, mas enfrenta um desafio que pode limitar o crescimento da economia: a falta de profissionais qualificados para ocupar as vagas que estão sendo abertas.





De acordo com dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Estado tem R$ 65 bilhões em investimentos previstos até 2027. Ao mesmo tempo, precisa formar ou requalificar 279,7 mil profissionais até o próximo ano, sendo 47,4 mil em formação inicial e 232,4 mil em educação continuada, segundo levantamento do Observatório Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).





Esse foi o cenário apresentado no painel Diálogos.ag realizado nesta terça-feira (11) em Colatina, na Região Noroeste do Estado, com o tema “Empregabilidade e inovação: como a escassez de talentos trava o Espírito Santo e qual o papel da inteligência artificial na nova economia.”





Promovida por A Gazeta, com apoio da rádio CBN Vitória e parcerias da Associação Empresarial de Colatina e Região (Assedic) e da Fucape Business School, a conversa teve a participação do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Jales Cardoso; a economista-chefe da Findes, Marília Silva; e o fundador da Fucape Business School, Valcemiro Nossa. A conversa foi mediada pelo colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho.