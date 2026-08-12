ICMS em 2027: Cariacica passa Vitória e Linhares toma lugar de Vila Velha; Serra lidera

A divisão do bolo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Espírito Santo deve passar por transformações importantes nas primeiras posições a partir de 2027. Dados do Índice de Participação dos Municípios (IPM) provisório apontam que, apesar de a Serra se manter no topo, como líder absoluta, Cariacica deve ultrapassar Vitória no repasse do tributo, enquanto Linhares tende a superar Vila Velha.





A fotografia dos possíveis repasses a cidades no próximo ano foi publicada, nesta quarta-feira (12), no Diário Oficial do Espírito Santo (DIOES). Por se tratar de uma distribuição preliminar, os percentuais e o posicionamento das cidades ainda podem mudar após a análise de recursos.





Do total de ICMS arrecadado pelo Estado, 25% voltam diretamente para os cofres das 78 prefeituras capixabas. A verba garante fôlego financeiro para investimentos municipais e manutenção de serviços essenciais (veja tabela completa ao final).