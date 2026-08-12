Eclipse solar total: as imagens do fenômeno que acontece nesta quarta-feira na Europa

O eclipse solar total que acontece nesta quarta-feira (12/8) poderá ser observado em partes da Europa, incluindo regiões da Espanha, de Portugal e da Islândia. O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e bloqueia completamente a luz solar por alguns minutos.
Milhões de pessoas se preparam para acompanhar o eclipse, que deve transformar o dia em noite durante a breve fase de totalidade. Em diferentes pontos da Europa, moradores e visitantes organizam locais de observação e aguardam a passagem da sombra da Lua. Veja as imagens: