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Mundo

Eclipse solar total: as imagens do fenômeno que acontece nesta quarta-feira na Europa

Eclipse solar total: as imagens do fenômeno que acontece nesta quarta-feira na Europa

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 12:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

12 ago 2026 às 12:34
Imagem BBC Brasil
Um homem prepara um telescópio em Arija, Espanha Crédito: Reuters

O eclipse solar total que acontece nesta quarta-feira (12/8) poderá ser observado em partes da Europa, incluindo regiões da Espanha, de Portugal e da Islândia. O fenômeno ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e bloqueia completamente a luz solar por alguns minutos.

Milhões de pessoas se preparam para acompanhar o eclipse, que deve transformar o dia em noite durante a breve fase de totalidade. Em diferentes pontos da Europa, moradores e visitantes organizam locais de observação e aguardam a passagem da sombra da Lua. Veja as imagens:

Imagem BBC Brasil
Pessoas na Espanha participam de um evento para observar um eclipse Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Jane, moradora de Cardiff, no País de Gales, diz que "procurou por toda parte" por óculos de observação antes de encontrá-los horas antes do eclipse. Crédito: BBC
Imagem BBC Brasil
A procura por óculos adequados é tanta que algumas lojas pelo Reino Unido precisaram colocar avisos dizendo que não estão vendendo Crédito: BBC
Imagem BBC Brasil
Uma pessoa se preparando para o eclipse sola em Villalibado, Burgos, Castela e Leão, Espanha Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Pessoas fazem fila em Falmouth, na Inglaterra, para comprar óculos de proteção para observar o eclipse solar Crédito: Getty Images
Imagem BBC Brasil
Os gêmeos Faron e Soren Walshe, de 7 anos, com seus óculos para observar o eclipse na George's Street, em Dublin, na Irlanda Crédito: Jonathan McCambridge/PA
Imagem BBC Brasil
Jovens se revezam para observar o céu com um telescópio em León, no noroeste da Espanha, horas antes do fenômeno Crédito: EPA/Shutterstock
Imagem BBC Brasil
Pessoas fazem fila na George's Street, em Dublin, na Irlanda, para comprar óculos especiais para observar o eclipse solar Crédito: Jonathan McCambridge/PA

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