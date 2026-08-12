Oxóssi: veja como se conectar com a energia de prosperidade do orixá das matas

Na tradição das religiões de matriz africana, Oxóssi é conhecido como o orixá das matas, da caça, da fartura e do conhecimento. Associado à capacidade de encontrar caminhos e recursos para garantir a sobrevivência, ele também representa a prosperidade conquistada por meio da estratégia, da inteligência e da persistência. Por isso, sua energia pode inspirar quem deseja transformar a relação com o dinheiro e abrir espaço para novas oportunidades.