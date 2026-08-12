Homem é preso com aves silvestres e materiais para caça em Cachoeiro

Três pássaros silvestres, uma arma de fogo e 27 munições foram encontrados na casa de um homem de 59 anos em Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele também mantinha no imóvel materiais usados para caça. O caso aconteceu na terça-feira (11).





Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram ao endereço após receberem denúncias sobre a existência de materiais ilegais. O morador autorizou a entrada dos policiais, que encontraram uma garrucha calibre .32, munições de diferentes calibres, uma espingarda de ar comprimido, uma armadilha do tipo canhão improvisada para caça, além de pólvora e esferas.





As aves estavam em três gaiolas. Foram encontrados um corrupião, um estrelinha e um coleiro.





O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por crime ambiental e posse irregular de arma de fogo e encaminhado ao sistema prisional.