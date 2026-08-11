AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Poluição

Ibama apura origem de peças plásticas em praias do ES e danos ambientais

Órgão indica que material pode ser biomídia usada em sistemas de tratamento de esgoto, mas descarte irregular pode causar problemas ao meio ambiente

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 14:12

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 ago 2026 às 14:12
Dezenas de peças plásticas foram encontradas na areia de praias da Serra Associação de Moradores de Manguinhos

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) investiga a origem das peças plásticas encontradas na faixa de areia das praias de Manguinhos e Curva da Baleia, em Jacaraípe, na Serra, bem como em Vila Velha, Fundão e Aracruz, desde o mês de junho. Os responsáveis poderão ser responsabilizados pelos danos ambientais.


Segundo o Ibama, que foi acionado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos do Espírito Santo (Ipram), as apurações realizadas até o momento indicam que o material encontrado pode corresponder a biomídias utilizadas em sistemas de tratamento de esgoto ou de resíduos gerados durante processos fabris (efluentes industriais).


Essas pequenas peças são utilizadas em reatores biológicos para fixar e multiplicar microrganismos benéficos, responsáveis pela decomposição rápida da matéria orgânica presente nos efluentes e eliminação dos poluentes.


Entretanto, as biomídias costumam ser produzidas com material resistente à biodegradação e, quando descartadas de forma inadequada, podem permanecer no ambiente por longos períodos.


“As peças, inteiras ou fragmentadas, também podem ser ingeridas pela fauna e, ao se degradarem, dar origem a microplásticos, com potenciais impactos sobre os organismos aquáticos e a cadeia trófica”, reforçou o Ibama, que busca apoio junto a órgãos ambientais estaduais para identificar a origem do material, uma vez que não dispõe de laboratório para análise específica desse tipo de componente.


Ainda de acordo com o instituto, somente após a identificação da origem do material e o esclarecimento das circunstâncias em que as peças foram liberadas, será possível avaliar possíveis infrações ambientais e adotar as medidas administrativas cabíveis, incluindo a aplicação de penalidades e a determinação de medidas de reparação ou compensação dos danos ambientais.

Entenda o caso

Os primeiros registros das peças em praias do Espírito Santo ocorreram na primeira quinzena de junho, quando moradores encontraram grande quantidade das peças espalhadas nas praias da Serra. Equipes da Secretaria de Serviços do município realizaram a limpeza da faixa de areia. Na ocasião, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que não utiliza esse tipo de material em suas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).


No fim de junho, o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos do Espírito Santo (Ipram) voltou a localizar biomídias nas praias de Aracruz e Fundão. Dias depois, novas peças foram encontradas dentro de tubos armazenados em um ferro-velho de Terra Vermelha, em Vila Velha, além da faixa de areia na foz do Rio Jucu, na Barra do Jucu.


“Foi aí que começamos a nos perguntar se a fonte da poluição não estaria no interior do continente, vindo pelos cursos de água doce até o mar”, relatou o IPRAM. 


No dia 31 de julho, equipes de monitoramento voltaram a localizar biomídias em Aracruz. Diante das novas evidências, o instituto encaminhou um ofício ao Ibama.


Em Vila Velha, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a quantidade de peças encontrada na foz do Rio Jucu ainda é pequena em comparação com outros municípios, mas afirmou que acompanha o caso em conjunto com os demais órgãos envolvidos.


“As equipes permanecem atentas e qualquer nova informação será compartilhada com os órgãos competentes para auxiliar na investigação e na adoção das medidas necessárias. Quem encontrar esse material no litoral de Vila Velha também pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo telefone 162”, informou a secretaria.


A reportagem também solicitou posicionamento às prefeituras da Serra, Aracruz e Fundão.

Veja Também 

Incêndio atinge mais de 2 mil metros quadrados de vegetação em Marataízes

Incêndio atinge mais de 2 mil m² de vegetação em Marataízes

Especialistas explicam fenômeno visto no céu em Iúna, no Sul do ES

OVNIs? Especialistas explicam fenômeno visto no céu em Iúna, no Sul do ES

Imagem BBC Brasil

Os graves efeitos do 'Super El Niño' na América Latina previstos pelos cientistas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente poluição Ibama Serra Vila Velha Fundão Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Especialistas explicam que jogos caça-níqueis e bets utilizam estratégias de persuasão e algoritmos para manter o apostador jogando
Entenda por que apostas digitais não garantem retorno financeiro
Caminhão quase caiu de ponte em Alegre
Caminhão fica pendurado em ponte após perder o freio em Alegre
Sheron Menezzes como Bela em 'Por Você'
'Achei que a hora de voltar era agora', diz Sheron Menezzes sobre retorno às novelas da Globo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados