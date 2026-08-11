Ibama apura origem de peças plásticas em praias do ES e danos ambientais

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) investiga a origem das peças plásticas encontradas na faixa de areia das praias de Manguinhos e Curva da Baleia, em Jacaraípe, na Serra, bem como em Vila Velha, Fundão e Aracruz, desde o mês de junho. Os responsáveis poderão ser responsabilizados pelos danos ambientais.





Segundo o Ibama, que foi acionado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos do Espírito Santo (Ipram), as apurações realizadas até o momento indicam que o material encontrado pode corresponder a biomídias utilizadas em sistemas de tratamento de esgoto ou de resíduos gerados durante processos fabris (efluentes industriais).





Essas pequenas peças são utilizadas em reatores biológicos para fixar e multiplicar microrganismos benéficos, responsáveis pela decomposição rápida da matéria orgânica presente nos efluentes e eliminação dos poluentes.





Entretanto, as biomídias costumam ser produzidas com material resistente à biodegradação e, quando descartadas de forma inadequada, podem permanecer no ambiente por longos períodos.





“As peças, inteiras ou fragmentadas, também podem ser ingeridas pela fauna e, ao se degradarem, dar origem a microplásticos, com potenciais impactos sobre os organismos aquáticos e a cadeia trófica”, reforçou o Ibama, que busca apoio junto a órgãos ambientais estaduais para identificar a origem do material, uma vez que não dispõe de laboratório para análise específica desse tipo de componente.





Ainda de acordo com o instituto, somente após a identificação da origem do material e o esclarecimento das circunstâncias em que as peças foram liberadas, será possível avaliar possíveis infrações ambientais e adotar as medidas administrativas cabíveis, incluindo a aplicação de penalidades e a determinação de medidas de reparação ou compensação dos danos ambientais.