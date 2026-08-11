Mais de 230 vagas de estágio e aprendizagem abertas no ES

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho têm 239 vagas de estágio e aprendizagem abertas no Espírito Santo. Os selecionados recebem bolsa e outros benefícios, de acordo com a empresa contratante.
O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) tem 207 oportunidades de estágio abertas para estudantes de diferentes níveis de ensino e outras 20 vagas para aprendizagem.
Segundo informações da instituição, as chances estão distribuídas em 19 municípios capixabas, com maior concentração na Grande Vitória, que reúne 57% das vagas, seguida pelas regiões Norte (26%), Sul (14%) e Serrana (3%).
As áreas de atuação com mais vagas são Administrativa (52), Educação (28), Comunicação e Marketing (8) e Contabilidade (7). Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Design, Indústria, entre outras.
Já para o Programa Aprendiz, são 20 vagas distribuídas por todas as regiões do estado, sendo a maior parte na Grande Vitória.
Os candidatos a uma vaga de estágio precisam ter pelo menos 16 anos e estar matriculados em uma instituição de ensino, cursando o ensino médio, técnico ou superior. Para ocupar uma chance de Jovem Aprendiz, o requisito é ter entre 14 e 24 anos (para pessoas com deficiência não há limitação de idade) e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.
Os interessados podem fazer o cadastro e conferir as oportunidades no site do CIEE ou pelo aplicativo "Meu CIEE", disponível para Android e iOS.
No Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES), são 12 oportunidades abertas para estudantes.
As bolsas variam de R$ 700 a R$ 1.500, com benefícios que podem variar conforme a empresa contratante e a modalidade da vaga.
As oportunidades estão distribuídas entre Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, contemplando cursos como Administração, Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Fonoaudiologia, Engenharia Civil, Técnico em Eletrotécnica e Marketing.
Os interessados podem acessar o site do IEL-ES para fazer o cadastro.