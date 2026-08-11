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Jovens talentos

Mais de 230 vagas de estágio e aprendizagem abertas no ES

Oportunidades estão disponíveis na Grande Vitória e no interior do Estado; chances são para diferentes níveis de escolaridade

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 15:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 ago 2026 às 15:22
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Freepik

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho têm 239 vagas de estágio e aprendizagem abertas no Espírito Santo. Os selecionados recebem bolsa e outros benefícios, de acordo com a empresa contratante.


O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) tem 207 oportunidades de estágio abertas para estudantes de diferentes níveis de ensino e outras 20 vagas para aprendizagem.


Segundo informações da instituição, as chances estão distribuídas em 19 municípios capixabas, com maior concentração na Grande Vitória, que reúne 57% das vagas, seguida pelas regiões Norte (26%), Sul (14%) e Serrana (3%).

As áreas de atuação com mais vagas são Administrativa (52), Educação (28), Comunicação e Marketing (8) e Contabilidade (7). Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Design, Indústria, entre outras.


Já para o Programa Aprendiz, são 20 vagas distribuídas por todas as regiões do estado, sendo a maior parte na Grande Vitória.


Os candidatos a uma vaga de estágio precisam ter pelo menos 16 anos e estar matriculados em uma instituição de ensino, cursando o ensino médio, técnico ou superior. Para ocupar uma chance de Jovem Aprendiz, o requisito é ter entre 14 e 24 anos (para pessoas com deficiência não há limitação de idade) e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.


Os interessados podem fazer o cadastro e conferir as oportunidades no site do CIEE ou pelo aplicativo "Meu CIEE", disponível para Android e iOS.

Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES)

No Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES), são 12 oportunidades abertas para estudantes.


As bolsas variam de R$ 700 a R$ 1.500, com benefícios que podem variar conforme a empresa contratante e a modalidade da vaga.


As oportunidades estão distribuídas entre Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, contemplando cursos como Administração, Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Fonoaudiologia, Engenharia Civil, Técnico em Eletrotécnica e Marketing.


Os interessados podem acessar o site do IEL-ES para fazer o cadastro.

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