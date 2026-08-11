Mais de 230 vagas de estágio e aprendizagem abertas no ES

As áreas de atuação com mais vagas são Administrativa (52), Educação (28), Comunicação e Marketing (8) e Contabilidade (7). Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Design, Indústria, entre outras.





Já para o Programa Aprendiz, são 20 vagas distribuídas por todas as regiões do estado, sendo a maior parte na Grande Vitória.





Os candidatos a uma vaga de estágio precisam ter pelo menos 16 anos e estar matriculados em uma instituição de ensino, cursando o ensino médio, técnico ou superior. Para ocupar uma chance de Jovem Aprendiz, o requisito é ter entre 14 e 24 anos (para pessoas com deficiência não há limitação de idade) e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.





Os interessados podem fazer o cadastro e conferir as oportunidades no site do CIEE ou pelo aplicativo "Meu CIEE", disponível para Android e iOS.