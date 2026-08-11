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Gastronomia

Lanche saudável: 3 receitas fáceis para o café da tarde

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para essa pausa do dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 15:54

Sanduíche de ovo com queijo cottage (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)
Sanduíche de ovo com queijo cottage Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

O café da tarde pode ser uma oportunidade para incluir alimentos nutritivos na rotina e manter a disposição até a próxima refeição. Preparações equilibradas ajudam a combinar diferentes nutrientes, além de serem uma alternativa prática para quem busca variar o cardápio sem abrir mão do sabor.

A seguir, veja 3 receitas fáceis e saudáveis para o café da tarde!

1. Sanduíche de ovo com queijo cottage

Ingredientes

  • 4 fatias de pão integral
  • 3 ovos cozidos
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage
  • 2 folhas de alface
  • 2 colheres de sopa de cebola-roxa cortada em cubos pequenos
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, toste as fatias de pão em fogo médio. Reserve. Em uma tigela, amasse os ovos com um garfo. Acrescente o queijo cottage, a cebola-roxa, a salsinha, a mostarda, o suco de limão e o azeite. Misture até obter um recheio cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua as folhas de alface sobre duas fatias de pão integral e coloque o recheio de ovo e cottage por cima. Finalize com as outras fatias de pão e sirva em seguida.

Muffin de banana com nozes (Imagem: Collins Unlimited | Shutterstock)
Muffin de banana com nozes Crédito: Imagem: Collins Unlimited | Shutterstock

2. Muffin de banana com nozes

Ingredientes

  • 3 bananas
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/3 de xícara de chá de nozes picadas
  • 1/4 de xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse as bananas até formar um purê. Acrescente os ovos, o leite e o mel. Misture até ficar homogêneo. Adicione a aveia, a farinha de aveia, as nozes e a canela. Mexa até incorporar os ingredientes. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de muffin, preenchendo cerca de dois terços de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que os muffins estejam dourados e firmes. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

3. Pão de queijo com chia

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de goma de tapioca
  • 1 xícara de chá de queijo branco ralado
  • 1/2 xícara de chá de polvilho doce
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de chia
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a goma de tapioca, o polvilho doce, o queijo branco e a chia . Acrescente o ovo, o leite, o sal e o azeite. Misture até formar uma massa uniforme que possa ser modelada. Divida a massa em pequenas porções e modele em formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.

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