Senai oferta mais de 1.000 vagas para jovens aprendizes no ES

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com 22.894 vagas abertas para jovens aprendizes em indústrias brasileiras, com oportunidades gratuitas e distribuídas em 16 estados e no Distrito Federal. Para o Espírito Santo, são 1.068 chances.





A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos estudantes a vivência da primeira experiência no mercado de trabalho, conciliando técnica e prática.





No Espírito Santo, as turmas têm previsão de início a partir de julho de 2027, com novas ofertas distribuídas ao longo do segundo semestre.





As vagas são oferecidas em parceria com empresas, que podem solicitar as oportunidades diretamente à unidade do Senai onde desejam realizar a formação. O atendimento da Aprendizagem Industrial é gratuito para a indústria, e a seleção e contratação dos aprendizes são realizadas pela própria companhia.