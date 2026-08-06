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Jovens talentos

Senai oferta mais de 1.000 vagas para jovens aprendizes no ES

São mais de 22 mil vagas em todo o país; formações são alinhadas às demandas da indústria, como eletromecânica, mineração, logística e tecnologia da informação

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 10:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2026 às 10:02
Senai oferece os cursos solicitados pelas empresas
Senai oferece os cursos solicitados pelas empresas Wallace Martins / CNI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com 22.894 vagas abertas para jovens aprendizes em indústrias brasileiras, com oportunidades gratuitas e distribuídas em 16 estados e no Distrito Federal. Para o Espírito Santo, são 1.068 chances.


A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos estudantes a vivência da primeira experiência no mercado de trabalho, conciliando técnica e prática.


No Espírito Santo, as turmas têm previsão de início a partir de julho de 2027, com novas ofertas distribuídas ao longo do segundo semestre.


As vagas são oferecidas em parceria com empresas, que podem solicitar as oportunidades diretamente à unidade do Senai onde desejam realizar a formação. O atendimento da Aprendizagem Industrial é gratuito para a indústria, e a seleção e contratação dos aprendizes são realizadas pela própria companhia.

As seleções são divulgadas pelas empresas, que conduzem o próprio processo seletivo.


As vagas atendem a diferentes segmentos industriais, como Mecânica, Eletromecânica, Automação, Construção Civil, Logística, Tecnologia da Informação, Metalurgia, Papel e Celulose.


Entre as opções de cursos estão Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais, Eletromecânica de Automóveis, Planejamento e Controle da Produção, Operador e Inspetor de Produção Automotiva, Ferramentaria em Molde para Injeção de Termoplásticos, Confeccionador de Calçados, Programador Web e Full Stack.


De acordo com o Senai, durante a formação, os aprendizes desenvolvem competências técnicas e comportamentais em ambientes que reproduzem a realidade da indústria — como laboratórios, oficinas e plantas didáticas —, além de vivenciarem a rotina das empresas parceiras por meio da aprendizagem prática.


Saiba mais sobre o programa Jovem Aprendiz

  • Idade
  • Entre 14 e 24 anos. A idade máxima não se aplica para pessoas com deficiência.

  • Direitos e benefícios
  • A remuneração é calculada com base no salário mínimo-hora da carreira. Os jovens aprendizes têm os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários dos demais empregados: férias, 13º salário, vale-transporte e FGTS.

  • Duração
  • O curso tem duração máxima de 2 anos. Para alunos com deficiência, o período de contratação pode ser estendido.

  • Escolaridade
  • É preciso cursar a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou já ter concluído o Ensino Médio. Para as pessoas com deficiência, é necessário fazer uma análise individual.

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