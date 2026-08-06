Ex-funcionária da CDL de Marilândia é investigada por desvio de R$ 132 mil

Uma mulher de 30 anos que trabalhava na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, é investigada pela Polícia Civil por suspeita de desviar cerca de R$ 132 mil da entidade. A operação de busca e apreensão foi realizada na manhã de quarta-feira (5), na casa da investigada, onde foram apreendidas 15 bolsas de grife, algumas ainda com etiquetas, além de equipamentos eletrônicos e documentos.





De acordo com a Polícia Civil, a suspeita teria usado cheques emitidos pela diretoria da CDL para pagar despesas pessoais e também teria sacado parte dos valores diretamente em uma agência bancária. Para ocultar as movimentações, ela teria alterado documentos contábeis da entidade. Ainda segundo a corporação, o material apreendido pode auxiliar no avanço das investigações.





A Polícia Civil informou que solicitou à Justiça medidas para bloquear bens da investigada, com o objetivo de garantir o ressarcimento do prejuízo causado à CDL.

A mulher foi ouvida na delegacia e, segundo a polícia, confessou parcialmente os fatos. Como não houve situação de flagrante, ela foi liberada e responderá ao caso em liberdade. A investigação continua.