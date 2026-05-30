Cinco toneladas de cabos de cobre furtados em MG são recuperados em Marilândia

Cerca de 5 mil quilos de cabos de cobre, furtados de empresas de telefonia de Minas Gerais, foram recuperados ontem (29) pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a polícia, o material, avaliado em R$ 300 mil, foi trazido ao Estado para ser transformado em pó e depois vendido.
De acordo com o delegado Landulpho Lintz, o fato passou a ser investigado depois que foram notados furtos de cabos de cobre em redes de energia elétrica em algumas propriedades rurais de Marilândia. Nessa atuação, os policiais chegaram até um galpão no bairro São Marcos, onde o material foi encontrado.
“Seguimos empenhados em levar à Justiça os autores dos furtos e temos alguns suspeitos. Novas diligências serão adotadas nos próximos dias”, afirma o delegado, em nota.
A ação contou com o apoio de policiais civis de Colatina e da Polícia Militar de Marilândia. Todo o material foi restituído à empresa vítima dos furtos.