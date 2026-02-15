Resgate em Castelo foi feito com duas Crédito: Divulgação/ Notaer

Um piloto sofreu um acidente durante um salto na Pedra do Cabrito, no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, o esportista realizava um salto de wingsuit — traje especial também conhecido como “macacão com asas” ou “roupa de morcego” — quando perdeu o controle e caiu entre árvores e uma pedra, em uma área de difícil acesso. Dois helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) foram acionados para auxiliar no resgate.

O primeiro chamado ao Corpo de Bombeiros ocorreu por volta das 7h. Como não havia possibilidade de acesso por terra, uma aeronave do Notaer foi enviada ao local. De acordo com a equipe, a área era complexa e não foi possível realizar o resgate diretamente com o helicóptero. Por isso, uma segunda aeronave foi acionada para transportar uma equipe de quatro bombeiros de Vitória até um platô, a cerca de 50 metros do ponto onde a vítima estava.