Piloto de wingsuit sofre acidente e é resgatado na Pedra do Cabrito, em Castelo
Um piloto sofreu um acidente durante um salto na Pedra do Cabrito, no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, o esportista realizava um salto de wingsuit — traje especial também conhecido como “macacão com asas” ou “roupa de morcego” — quando perdeu o controle e caiu entre árvores e uma pedra, em uma área de difícil acesso. Dois helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) foram acionados para auxiliar no resgate.
O primeiro chamado ao Corpo de Bombeiros ocorreu por volta das 7h. Como não havia possibilidade de acesso por terra, uma aeronave do Notaer foi enviada ao local. De acordo com a equipe, a área era complexa e não foi possível realizar o resgate diretamente com o helicóptero. Por isso, uma segunda aeronave foi acionada para transportar uma equipe de quatro bombeiros de Vitória até um platô, a cerca de 50 metros do ponto onde a vítima estava.
Após o resgate, os bombeiros constataram que o piloto apresentava ferimentos na perna. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento médico. Este é o segundo caso registrado na mesma região nos últimos dias. Na sexta-feira (13), outro piloto também precisou ser resgatado por helicóptero após sofrer um acidente durante um salto de wingsuit.