Atleta do RJ é resgatado após acidente ao saltar de wingsuit no ES

Um atleta do Rio de Janeiro precisou ser resgatado após ficar preso entre árvores na mata durante um salto de wingsuit — traje especial também conhecido como “macacão com asas” ou “roupa de morcego” — na tarde desta sexta-feira (13), na Pedra da Arapoca, no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo.

Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer), que foi acionado para a ocorrência, o homem sofreu um acidente após uma falha no equipamento. Com isso, ele precisou acionar o paraquedas reserva e acabou caindo na copa das árvores, em uma área de difícil acesso.

De acordo com a corporação, o Corpo de Bombeiros foi o primeiro a atender o chamado e solicitou apoio do helicóptero do Notaer. O resgate aéreo foi realizado com o uso de um cesto suspenso por um cabo de 63 metros. A operação exigiu precisão para evitar riscos causados pela movimentação da vegetação provocada pela aeronave.