Estação do aquaviário na Rodoviária de Vitória começa a operar; veja horários

A Estação Élcio Álvares, do Sistema Aquaviário, começa a funcionar nesta sexta-feira (29) na Rodoviária de Vitória. A partir de agora, o local passa a realizar embarques e desembarques de viagens da linha 401, que faz o trajeto entre Porto de Santana, em Cariacica, e a Praça do Papa, em Vitória. A operação começa quase dois meses após a unidade ser entregue.
A operação foi marcada por uma viagem inaugural às 7h, com saída da Praça do Papa em direção à nova estação. O evento contou com a presença do governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, e dos prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e de Cariacica, Euclério Sampaio, entre outras autoridades.
Com a ampliação, passageiros que embarcarem em Porto de Santana poderão desembarcar na Rodoviária de Vitória e seguir viagem para outros destinos. Já os usuários que estiverem na rodoviária poderão embarcar na linha 401 com destino à Praça do Papa, mediante pagamento de tarifa. O mesmo vale para o trajeto de retorno.
Segundo o governo do Estado, a nova parada fortalece a integração do sistema com a região central de Vitória e amplia as opções de mobilidade na Grande Vitória. Por se tratar de uma estação de passagem, os horários de chegada e saída na rodoviária são estimados.
O percurso entre Porto de Santana e a Rodoviária de Vitória deve durar entre 10 e 12 minutos. Já o trajeto entre a Rodoviária e a Praça do Papa tem previsão de cerca de 25 minutos.
A estrutura da estação conta com área coberta e acessível para embarque e desembarque, assentos para espera dos passageiros e conexão direta com as embarcações. O local também possui um píer com vista para a Baía de Vitória.
Com a inauguração da Estação Élcio Álvares, o Sistema Aquaviário passa a contar com quatro estações em funcionamento: a da Praça do Papa, em Vitória; a de Porto de Santana, em Cariacica; a da Prainha, em Vila Velha; além da nova estação na Rodoviária.
Horários da linha 401
Dias úteis
- Saída de Porto de Santana: 6h15 / 7h / 7h45 / 8h30 / 9h15 / 10h / 10h45 / 11h30 / 12h15 / 13h20 / 14h25 / 15h10 / 15h55 / 16h40 / 17h25 / 18h10 / 18h55
- Saída da Praça do Papa: 7h20 / 8h05 / 8h50 / 9h35 / 10h20 / 11h05 / 11h50 / 12h35 / 13h20 / 14h25 / 15h30 / 16h15 / 17h / 17h45 / 18h30 / 19h15 / 20h
Sábados
- Saída de Porto de Santana: 9h / 9h50 / 11h10 / 11h50 / 13h10 / 13h50 / 15h10 / 15h50 / 17h10 / 17h50
- Saída da Praça do Papa: 10h10 / 10h50 / 12h10 / 12h50 / 14h10 / 14h50 / 16h10 / 16h50
Domingos
- Saída de Porto de Santana: 9h50 / 10h50 / 11h50 / 12h50 / 13h50 / 14h50 / 15h50 / 16h50 / 17h50
- Saída da Praça do Papa: 10h10 / 10h50 / 12h10 / 12h50 / 14h10 / 14h50 / 16h10 / 16h50
Integração e tarifa
A tarifa do aquaviário permanece no mesmo valor do Sistema Transcol: R$ 5,10. Os dois sistemas seguem integrados, permitindo que o passageiro pague apenas uma tarifa ao utilizar ônibus e embarcações no mesmo deslocamento. Para garantir a integração, é necessário utilizar o CartãoGV.