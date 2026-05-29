Estação do aquaviário na Rodoviária de Vitória começa a operar; veja horários

A Estação Élcio Álvares, do Sistema Aquaviário, começa a funcionar nesta sexta-feira (29) na Rodoviária de Vitória. A partir de agora, o local passa a realizar embarques e desembarques de viagens da linha 401, que faz o trajeto entre Porto de Santana, em Cariacica, e a Praça do Papa, em Vitória. A operação começa quase dois meses após a unidade ser entregue.





A operação foi marcada por uma viagem inaugural às 7h, com saída da Praça do Papa em direção à nova estação. O evento contou com a presença do governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, e dos prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e de Cariacica, Euclério Sampaio, entre outras autoridades.





Com a ampliação, passageiros que embarcarem em Porto de Santana poderão desembarcar na Rodoviária de Vitória e seguir viagem para outros destinos. Já os usuários que estiverem na rodoviária poderão embarcar na linha 401 com destino à Praça do Papa, mediante pagamento de tarifa. O mesmo vale para o trajeto de retorno.





Segundo o governo do Estado, a nova parada fortalece a integração do sistema com a região central de Vitória e amplia as opções de mobilidade na Grande Vitória. Por se tratar de uma estação de passagem, os horários de chegada e saída na rodoviária são estimados.