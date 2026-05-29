Linhas do Transcol têm mudanças após nova estação do aquaviário na Rodoviária de Vitória

Duas linhas do Sistema Transcol passaram por alterações operacionais após o início do funcionamento da nova estação do aquaviário na Rodoviária de Vitória nesta sexta-feira (29). As mudanças incluem novo ponto final, ampliação de itinerário e reforço na frota, com o objetivo de melhorar a integração entre ônibus e embarcações na Grande Vitória.





A linha 184 (Rodoviária/Jardim da Penha, via Maruípe) deixou de ter como ponto final o Tancredão e passou a operar na Rodoviária de Vitória. Apesar da alteração, os horários permanecem os mesmos. A linha continua funcionando com três veículos nos dias úteis e um aos sábados e domingos.





Já a linha 742 (Terminal de Campo Grande/Rodoviária, via Avenida Expedito Garcia, Terminal Jardim América e Terminal São Torquato) passou a seguir até a Rodoviária de Vitória, com trajeto pela Ponte Florentino Avidos.





Com a mudança no itinerário, a linha 742 também passou a operar em formato circular, tendo apenas o Terminal de Campo Grande como ponto de controle. Segundo o sistema, o aumento no tempo de viagem exigiu reforço na frota, com a inclusão de dois veículos extras nos dias úteis e mais um aos sábados.





Outra novidade é que a linha 742 passou a circular também aos domingos. Para atender à nova operação, dois ônibus foram incorporados à frota do sistema.