Entenda como a energia do ambiente afeta o equilíbrio emocional

A energia dos ambientes pode refletir diretamente no corpo, na mente e no bem-estar Crédito: Imagem: Alliance Images | Shutterstock

Sabe aquele ambiente em que você entra e, sem motivo aparente, se sente esgotado, irritado ou até ansioso? Ou aquela conversa que te deixa “para baixo”, mesmo sem ter sido negativa diretamente? Segundo o psicanalista Jorge Guedes, isso não é só impressão, a energia ao nosso redor pode, sim, influenciar nosso estado emocional e mental.

A partir do conceito da física quântica e da psicanálise integrativa, ele explica que todo ambiente carrega uma frequência energética coletiva, formada pelas emoções, pensamentos e intenções das pessoas que ali convivem.

“Assim como o Wi-Fi ou as ondas de rádio, a energia emocional não é visível, mas está presente. Quando estamos em um ambiente carregado de medo, tensão ou raiva, nosso sistema energético capta esses sinais, e o corpo reage com cansaço, irritabilidade ou ansiedade ”, afirma.

Esse fenômeno é conhecido como campo de consciência coletivo, uma espécie de “atmosfera emocional” que se forma em lares, empresas, escolas e até cidades inteiras. Pessoas mais sensíveis ou que já estão fragilizadas emocionalmente são especialmente impactadas.

Como se proteger da “contaminação emocional” no dia a dia

O Dr. Jorge Guedes destaca que não é possível controlar o ambiente sempre, mas é possível fortalecer sua própria energia e aprender a lidar com o que vem de fora. Veja algumas dicas práticas!

1. Perceba como você se sente em certos lugares e com certas pessoas

O corpo costuma dar sinais quando algo no ambiente não faz bem emocionalmente. “Seu corpo é um radar. Se você sempre sai exausto ou ansioso depois de certos encontros, vale refletir sobre isso”, diz o psicanalista. Preste atenção nas reações: respiração curta, tensão nos ombros, dor de cabeça, cansaço mental , tudo isso pode ser sinal de desequilíbrio energético causado pelo ambiente.

2. Crie rituais de proteção energética

Não precisa ser algo místico ou complexo. Pode ser uma respiração consciente antes de entrar em um lugar, visualizar uma “bolha de proteção” ao seu redor, ou até levar um objeto que te lembre da sua força interior. “O cérebro responde a símbolos e intenção. Um gesto simples, feito com consciência, muda a forma como você se posiciona energeticamente”, afirma.

Preservar o bem-estar emocional também significa selecionar melhor os ambientes e as relações ao seu redor Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

3. Escolha melhor com quem e onde você investe sua energia

Assim como escolhemos o que comer ou vestir, também devemos escolher melhor o que consumimos emocionalmente. Evite ambientes tóxicos quando possível, e não sinta culpa por priorizar sua paz.

4. Silêncio, natureza e descanso são formas de limpeza energética

Depois de um dia desgastante, priorize atividades que “descarreguem” seu campo emocional: caminhar na natureza, meditar, tomar um banho demorado ou simplesmente ficar em silêncio já ajudam.

Um novo olhar sobre saúde emocional

Para entender o cansaço emocional, é preciso olhar além do que é visível. “Muita gente se trata com remédio ou terapia, mas continua adoecendo porque vive cercada de ambientes energeticamente sobrecarregados. Temos que olhar além do individual e perceber que também estamos conectados a uma rede maior: a mente coletiva”, explica o Dr. Jorge Guedes.

Esse olhar mais amplo ajuda a entender por que, muitas vezes, mesmo cuidando da mente, ainda sentimos um cansaço que “não tem explicação”. A explicação pode estar no invisível, e o cuidado , na consciência.