Mobilidade

ES libera obras para novas estações do Sistema Aquaviário

Projeto da Ilha das Caieiras, em Vitória, estava em andamento pelo menos desde o ano passado, mas havia entraves de origem técnica; outras duas estações deverão ser liberadas em breve

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:32

Fim de tarde na nova Orla da Ilha das Caieiras; estação do aquaviário será instalada no local Crédito: Fernando Madeira

Uma nova estação do Sistema Aquaviário está mais perto de sair do papel. A ordem de serviço para o início das obras na Ilha das Caieiras, em Vitória, será assinada nesta sexta-feira (6), segundo divulgação do Governo do Espírito Santo.

O projeto estava em andamento pelo menos desde o ano passado, mas havia entraves de origem técnica, devido à insuficiência de profundidade da orla. Conforme publicado por A Gazeta no mês de dezembro, o Estado ainda estudava o local mais adequado para os barcos conseguirem atracar.

Além da Ilha das Caieiras, outras duas obras serão liberadas na Capital: a estação do Centro (próximo à Praça Pio XII) e do Forte São João (no mesmo local da antiga estação Dom Bosco).

A estação da Rodoviária de Vitória, já em construção, está prevista para entrar em operação ainda no primeiro semestre de 2026. O projeto contempla não só uma nova parada para barcos, mas também a reforma completa da rodoviária, com melhorias nas calçadas, áreas de acesso para táxis e veículos por aplicativo e também no estacionamento.

Com as novas adições, o total de estações do Sistema Aquaviário chegará a sete. Atualmente, estão em operação as unidades de Porto Santa (Cariacica), Prainha (Vila Velha) e Praça do Papa (Vitória).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta