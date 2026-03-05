Unimed marca data para inauguração de hospital na Serra

O Hospital Unimed Serra, no bairro São Geraldo, será inaugurado na próxima quinta-feira (12) Crédito: Unimed Vitória

A Unimed Vitória vai inaugurar, no próximo dia 12, sua nova unidade de atendimento no Espírito Santo: o Hospital Unimed Serra. O complexo de saúde deverá contar com mais de 100 leitos de internação e capacidade para realizar até 30 mil atendimentos por mês.

Localizado na Avenida Presidente Vargas, no bairro São Geraldo, próximo ao Terminal Carapina, o hospital deverá começar os atendimentos aos clientes no dia 30 de março. Segundo a cooperativa, a unidade contará com centro cirúrgico e pronto-socorro adulto e pediátrico. Também contará com unidade de diagnóstico (exames de imagem como raio X, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética) e posto de coleta laboratorial. Outros detalhes serão divulgados durante o evento de inauguração.