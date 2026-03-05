Agilidade

“192 Fácil”: aplicativo é lançado para melhorar atendimento do Samu no ES

Ferramenta permite enviar localização automática, reduzir falhas de comunicação e ampliar acesso ao serviço de urgência

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:51

Ambulâncias poderão ser acionadas via aplicativo de celular Crédito: Carlos Alberto Silva

O Governo do Espírito Santo lançou, nesta quinta-feira (5), o aplicativo “192 Fácil”, uma ferramenta digital que permite acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com mais facilidade e agilidade. A plataforma integra o usuário à Central de Regulação das Urgências e envia automaticamente informações importantes para a triagem e o envio das equipes de socorro. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, pelo vice-governador Ricardo Ferraço e pelo secretário estadual da Saúde, Tyago Hoffmann.

Entre os principais recursos do aplicativo está o envio automático da localização por GPS, o que reduz o tempo de resposta das equipes. No modelo tradicional, a localização da ocorrência depende da descrição verbal de quem faz a ligação, o que pode gerar atrasos em situações de emergência, principalmente em rodovias, áreas rurais ou locais desconhecidos. Com o app, as coordenadas são enviadas diretamente para o atendente da Central, permitindo identificar o local com mais precisão e agilizar o despacho das ambulâncias.

A ferramenta também busca reduzir dificuldades de comunicação comuns em momentos de estresse. O aplicativo permite o envio prévio de informações estruturadas sobre a ocorrência, o que auxilia na avaliação médica e na tomada de decisão durante o atendimento.

Outro diferencial do “192 Fácil” é a possibilidade de acionamento do serviço mesmo em regiões com sinal de telefonia limitado, conhecidas como “zonas de sombra”. Nesses casos, se houver acesso à internet por meio de rede Wi-Fi, o aplicativo permite realizar a chamada por tecnologia de voz pela internet (VoIP), ampliando o acesso ao Samu em áreas rurais ou de relevo acidentado.

O aplicativo foi desenvolvido para funcionar em celulares Android e iOS, tem baixo consumo de dados e pode ser utilizado também em aparelhos mais simples. O download é gratuito nas lojas oficiais de aplicativos.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, a ferramenta busca tornar o atendimento mais rápido e eficiente. “O aplicativo representa um avanço estratégico na rede de urgência e emergência. É uma tecnologia para salvar vidas com mais rapidez, reduzindo o tempo de resposta e melhorando a qualidade da informação que chega à Central”, afirmou.

