Como informação do FBI ajudou a prender profissional de TI na Serra

A Polícia Federal encontrou mídias de abuso sexual infantil em um dos dispositivos do investigado, que tem 39 anos

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:05

Materiais apreendidos com profissional de TI na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A prisão de um profissional da área de Tecnologia da Informação (TI) na Serra, no Espírito Santo, por armazenar material de abuso sexual infantil partiu de uma pista internacional. A investigação que começou fora do Brasil levou a Polícia Federal a identificar e prender o homem de 39 anos, na manhã desta quinta-feira (5).

O ponto de partida foi uma informação repassada pelo FBI, a agência federal de investigação dos Estados Unidos. O órgão monitorava usuários de um fórum da dark web (camada oculta da internet com alto grau de anonimato) usado para compartilhamento de conteúdos de violência sexual e identificou acessos ligados ao Brasil.

Os dados foram enviados à PF, que iniciou a apuração no Espírito Santo e deflagrou a Operação Catatonia, que faz alusão ao estado que pode causar imobilidade.

Na ação desta quinta-feira (5), também foram apreendidos três computadores e um celular. Em um dos dispositivos foram encontradas mídias de violência sexual contra crianças, motivando a prisão em flagrante do investigado. Ele responderá pelo crime de posse do material, com pena que varia de um a quatro anos de prisão, além de multa. O nome do preso não foi divulgado.

Alerta da PF A corporação reforça o alerta a pais e responsáveis para que fiquem atentos aos ambientes virtuais e físicos frequentados por crianças e adolescentes.



"Conversar abertamente sobre os riscos online, ensinar o uso seguro das redes e observar mudanças de comportamento são medidas fundamentais. Também é essencial que os jovens saibam como agir diante de contatos inadequados e sintam-se seguros para pedir ajuda".



■ DENUNCIE | Informações que auxiliem em investigações policiais podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Quem preferir, pode colaborar pela internet.

