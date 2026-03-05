Profissional de TI é preso com mídias de abuso sexual infantil na Serra

Eletrônicos apreendidos com profissional de TI na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um profissional de Tecnologia da Informação (TI) de 39 anos foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (5), na Serra, no Espírito Santo. Ele é investigado por armazenar mídias de abuso sexual infantil.

Durante a ação, os agentes apreenderam três computadores e um celular, e, em um dos dispositivos, foram encontrados conteúdos de violência sexual contra crianças, motivando a prisão em flagrante. Segundo a PF, a investigação começou após recebimento de dados do FBI (serviço de inteligência dos Estados Unidos) sobre usuários de internet que compartilhavam materiais de abuso sexual infantojuvenil na dark web (camada oculta da internet com alto grau de anonimato).