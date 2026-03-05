Estrangeiro procurado pela Interpol é preso pela PF em São Mateus

Um homem de nacionalidade portuguesa, que não teve nome e idade informados, procurado pela Interpol, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (5) no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O nome dele não foi divulgado.

Segundo a PF, o estrangeiro possui condenação em Portugal por crimes relacionados à resistência e coação contra agente público, injúrias agravadas e ameaças agravadas contra agentes policiais. Após ser condenado, ele fugiu para o Brasil.