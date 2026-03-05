Foragido com três condenações por roubo é preso em Aracruz

O homem tentou fugir em alta velocidade com a motocicleta, mas foi pego logo depois de cair com o veículo Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 28 anos que não teve o nome informado e estava foragido após três condenações por roubo, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (4) no bairro Bela Vista, em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo.

Segundo a polícia, equipes passaram a monitorá-lo após denúncias de que ele estaria circulando pelo bairro em uma motocicleta. Por meio do sistema de inteligência, os policiais conseguiram localizá-lo. Durante a abordagem, ele fugiu em alta velocidade, mas acabou alcançado após cair da motocicleta em uma rua sem saída.