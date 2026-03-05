Home
Ação retira 10 pessoas de prédios abandonados usados para tráfico em Cachoeiro

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:27

Ação retirou 10 pessoas em situação de rua de imóveis abandonados em Cachoeiro
Ação retirou 10 pessoas em situação de rua de imóveis abandonados em Cachoeiro Crédito: Montagem A Gazeta | Divulgação/Polícia Militar

Dez pessoas em situação de rua foram retiradas de dois prédios abandonados no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (5). De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), os imóveis eram utilizados para a prática de tráfico de drogas. Por meio de ação do órgão, a Justiça determinou que os locais fossem lacrados até que os proprietários regularizassem a situação.

Durante a ação, realizada em conjunto com a Polícia Militar, um homem e uma mulher foram detidos por suspeita de tráfico de drogas. Com eles, foram encontradas 16 pedras de crack, nove buchas de maconha, 12 celulares, um relógio inteligente, uma câmera digital e R$ 159. As outras oito pessoas retiraram os pertences e foram liberadas, já que ocupar imóvel abandonado não configura crime.

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, pessoas em situação de rua na cidade podem contar com ações da assistência social, como o Centro Pop, que oferece alimentação, higiene, orientação e auxílio na emissão de documentos. O município também dispõe de abrigo provisório, Casa de Passagem para acolhimento temporário, aluguel social e passagens de ônibus para quem deseja retornar à cidade de origem ou reencontrar familiares.

Após a ação, uma equipe da prefeitura recolheu colchões e móveis e realizou a limpeza dos prédios antes de concretar os acessos. Os objetos recolhidos poderão ser retirados mediante apresentação de nota fiscal, medida adotada para confirmar a posse e verificar se não houve furto ou roubo. Além disso, a Guarda Civil Municipal vai monitorar a área por cerca de dez dias.

Ainda segundo o MPES, os proprietários dos imóveis já foram identificados e estão sendo investigados. A Polícia Civil foi procurada para informar o encaminhamento dos detidos, mas não respondeu até a última atualização desta matéria.

