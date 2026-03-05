Operação prende 6 por tráfico e posse ilegal de arma em Rio Bananal

Uma operação da Polícia Civil prendeu seis homens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no Córrego Lagrimal, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo , na madrugada de quinta-feira (4). De acordo com a corporação, a ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pela Justiça.

Foram presos Mateus Santos do Nascimento, de 23 anos; Bruno da Silva Costa, de 33; e Ueldes de Jesus Oliveira, de 28, autuados por tráfico de drogas. Cleyton Reis dos Santos, de 25 anos, foi detido por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Diego Batista de Souza, de 30 anos, foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Já Cleiton Gonçalves da Silva, de 24 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão temporária por tráfico de drogas.