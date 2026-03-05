Pedreiro é preso após atirar contra colega durante obra em Marataízes

Um pedreiro de 48 anos foi preso em flagrante após tentar matar a tiros um colega de trabalho, de 68 anos, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (5). Segundo a Polícia Civil , os dois discutiram enquanto trabalhavam e a vítima teria ofendido o suspeito e a esposa dele. Revoltado, o trabalhador de 48 anos deixou o local afirmando que retornaria para matá-lo. O nome do suspeito não foi divulgado.

Pouco tempo depois, o pedreiro voltou armado com um revólver e disparou contra a cabeça do colega, que conseguiu se esquivar e não foi atingido. Os policiais localizaram o suspeito enquanto ele tentava fugir da cidade. Com ele, foi apreendido o revólver, que estava com a numeração raspada, além de duas munições. O homem confessou o crime e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Em seguida, foi encaminhado ao presídio.