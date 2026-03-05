"Premeditado", diz OAB-ES

Advogado luta com homem e atira ao reagir a ataque em Vargem Alta; veja vídeo

Suspeito foi atingido por três disparos após luta corporal e está em estado grave; caso aconteceu no Centro da cidade

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:35

Um advogado de 37 anos reagiu a um ataque e baleou um homem de 28 durante uma luta corporal no Centro de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (4). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) após denúncia de disparos de arma de fogo na região. Um vídeo (veja acima) mostra o momento da briga e dos disparos.

Quando chegaram ao local, os policiais abordaram um homem, que se identificou como advogado e levantou as mãos, afirmando que havia uma arma em seu bolso. Com ele foi apreendido um revólver com três munições intactas e três deflagradas.

Segundo o relato do advogado à PM, um homem teria ido até a frente da residência dele para tratar de um assunto particular, cumprimentou-o e o chamou para conversar em um ponto da rua. Durante a conversa, o advogado afirmou ter estranhado a situação e questionado o que estava acontecendo.

Nesse momento, o homem teria sacado uma arma da cintura. O advogado relatou que conseguiu imobilizar o braço do homem e os dois entraram em luta corporal. Durante o confronto, a arma caiu no chão e ele conseguiu imobilizar o suspeito com um golpe conhecido como “mata-leão”.

Ainda de acordo com o relato, quando os dois estavam no chão, o homem teria alcançado novamente a arma. O advogado então tomou o revólver e efetuou três disparos contra ele.

Após ser baleado, o homem teria ligado para um amigo pedindo ajuda, que chegou ao local logo em seguida. O advogado afirmou que, nervoso, começou a agredi-lo, mas permitiu que ele socorresse o indivíduo ferido até o Pronto Atendimento de Vargem Alta.

A equipe médica afirmou aos policiais que o homem sofreu quatro perfurações — três na região do abdômen e uma no tórax — e estava em estado grave, sendo intubado antes de ser transferido para um hospital. O baleado foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), escoltada pela PM.

O amigo que prestou o socorro contou aos policiais que havia dado carona ao homem até Vargem Alta e que foi chamado por telefone após ele informar que estava baleado. Ele disse à PM que o desentendimento entre o indivíduo e o advogado poderia ter cunho passional.

Ele e o advogado foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestarem esclarecimentos. Um celular foi apreendido com ele. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

O que diz a OAB-ES

O advogado Fábio Marçal, da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), confirmou que o advogado envolvido reagiu a uma tentativa de homicídio. "Esse é um caso que não vai ficar isolado, pois há indícios de que seja um crime premeditado”, disse.

Segundo Marçal, a OAB-ES vai acompanhar o caso por determinação da presidência da instituição, a presidente Erica Ferreira Neves e o vice-presidente, Carlos Augusto da Motta Leal.

