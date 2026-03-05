Égua é morta a facadas e adolescente de 16 anos é suspeito no Caparaó do ES

Uma égua foi morta a facadas em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, no último sábado (28). O principal suspeito é um adolescente de 16 anos, que responde por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos, conforme investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

De acordo com a Polícia Militar, duas éguas foram emprestadas ao adolescente e a um primo para uma atividade em um sítio da região. Durante o trajeto, o primo teria passado mal e desmaiado, deixando o menor responsável por devolver os animais. No entanto, segundo o relato, sob efeito de álcool, o adolescente de 16 anos utilizou uma faca para atacar um dos animais.

Após o ocorrido, ele teria informado ao proprietário que soltaria as éguas em um pasto na região da Penha, sem especificar o local exato. Mais tarde, um conhecido da família localizou os animais em um pasto situado em uma propriedade do prefeito do município. Uma das éguas já estava morta.