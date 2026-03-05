Home
>
Imóveis A Gazeta - Inovação
>
Inadimplência do aluguel no Espírito Santo atinge o menor patamar em dez meses

Inadimplência do aluguel no Espírito Santo atinge o menor patamar em dez meses

Taxa recuou para 1,86% em janeiro, consolidando o Estado com o menor indicador de atraso no pagamento, abaixo da média nacional

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:45

 - Atualizado há uma hora

aluguel, locação, alugar imóvel, ivar, fipezap
Taxa de 1,86% do Espírito Santo foi inferior a de toas as regiões brasileiras Crédito: Shutterstock

A inadimplência do aluguel no Espírito Santo em janeiro caiu para 1,86%. O número representa uma redução de 0,72 ponto percentual em relação a dezembro de 2025, quando o índice estava em 2,58%. De acordo com o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, esse é o menor índice observado nos últimos dez meses.

Recomendado para você

Taxa recuou para 1,86% em janeiro, consolidando o Estado com o menor indicador de atraso no pagamento, abaixo da média nacional

Inadimplência do aluguel no Espírito Santo atinge o menor patamar em dez meses

A modalidade, enquadrada no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), estava suspensa desde outubro de 2024 para contratações individuais; à época, o banco decidiu dar prioridade ao crédito para imóveis de menor valor

Caixa retoma financiamento para imóveis acima de R$ 2,25 milhões

O governo federal vai reajustar todas as faixas do programa habitacional, subindo o limite de renda; proposta foi formalizada em reunião do grupo técnico de apoio ao conselho curador do FGTS

Limite de renda para financiamento do Minha Casa, Minha Vida vai subir a R$ 13 mil; entenda

A retração na inadimplência do Estado também é evidente no comparativo anual, com uma diminuição de 0,79% frente aos 2,65% registrados em janeiro de 2025. Com esse resultado, o Espírito Santo destacou-se na média nacional, com um índice consideravelmente inferior, que fechou o período em 3,29%.

Além disso, a taxa de 1,86% do Espírito Santo coloca o Estado em uma posição de destaque, sendo consideravelmente inferior a todas as médias regionais brasileiras. Confira a classificação nacional por região:

  • Norte: apresentou a maior taxa do país, com 4,03%.
  • Nordeste: ocupa o segundo lugar com 3,96%.
  • Centro-Oeste: registrou o terceiro maior índice, com 3,28%.
  • Média Nacional: situou-se em 3,29%.
  • Sudeste: registrou 3,16%.
  • Sul: manteve a menor taxa regional do Brasil, com 2,46%.

Enquanto o Espírito Santo apresentou queda, a Região Sudeste como um todo teve um leve aumento de 0,01% em relação ao mês anterior. No recorte regional, os imóveis comerciais lideram os atrasos com 4,44%, seguidos por casas (3,56%) e apartamentos (2,18%).

Segundo Manoel Gonçalves, diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica, os dados demonstram a resiliência do mercado imobiliário local. “O Espírito Santo segue como um estado com taxas abaixo da média nacional, mas ainda assim, é essencial seguir atento à evolução dos indicadores macroeconômicos, como inflação e juros, que impactam diretamente a capacidade de pagamento das famílias”, observa.

Panorama nacional

No panorama nacional de tipologia e faixas de preço, a maior taxa de inadimplência residencial foi identificada em imóveis com aluguel de até R$ 1.000, atingindo 5,76%. Já os menores índices de atraso no país foram registrados nas faixas de locação entre R$ 2.000 e R$ 5.000, variando entre 1,76% e 1,82%. De forma geral, o mercado brasileiro observou quedas sucessivas na inadimplência de apartamentos (2,15%) e casas (3,54%).

“Apesar da queda na inadimplência na faixa de até R$ 1.000, essa categoria teve a maior taxa em janeiro, o que pode indicar um aperto maior neste início de ano para as famílias de menor renda. Ainda é cedo para cravar uma tendência: será preciso acompanhar os próximos meses para entender se é um movimento pontual, especialmente porque, ao longo de 2025, a faixa acima de R$ 13.000 concentrou os maiores níveis de inadimplência”, analisa Gonçalves.

LEIA MAIS EM IMÓVEIS

Construtoras capixabas investem na gestão de imóveis para curta temporada

Inadimplência de aluguel atinge menor nível em oito meses

Jardim Camburi: entenda por que bairro mais populoso do Estado vive momento de valorização imobiliária

Mercado imobiliário espera recuperar classe média em 2026 com queda nos juros e novas regras de crédito

Vitória lidera valorização imobiliária no país e tem o m² mais caro entre capitais

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

aluguel Locação Alugar Imóvel

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais