Construtoras capixabas investem na gestão de imóveis para curta temporada

Empresas do Espírito Santo têm buscado novas formas de negócios que vão além da construção de empreendimentos, entre elas, a gestão de unidades residenciais e corporativas

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:53 - Atualizado há uma hora

Cidade Camburi da Impacto terá unidades gerenciadas por empresa especializada em gestão de curta temporada Crédito: Divulgação

O mercado de aluguel de curta temporada (short stay) tem crescido tanto no Brasil quanto no Espírito Santo, com algumas construtoras, inclusive, produzindo empreendimentos que cujas unidades têm como foco esse tipo de locação. Isso tem feito com que algumas construtoras foquem também na oferta de serviços de gestão de imóveis de curta temporada. Afinal, o segmento se profissionalizou e agora atrai investidores que desejam rentabilidade, mas não têm tempo de administrar cada detalhe da operação.

Um exemplo é a parceria da Sipolatti.INC, construtora capixaba especializada em empreendimentos para moradia e ocupação de curta temporada, com a operadora e gestora nacional Xtay, para oferecer um sistema de Inteligência Artificial (IA), que simplifica todas as etapas do processo de gestão do imóvel, do anúncio ao check in e check out dos inquilinos, com todas as áreas internas do empreendimento gerenciadas por leitura facial e biometria.

“Diferentemente dos hotéis tradicionais, menos flexíveis e impessoais, esta opção de hospedagem opera como uma mistura de Airbnb, hotel e Uber, oferecendo espaços residenciais encantadores, prontos para serem habitados da forma e pelo tempo que o usuário necessitar, localizados nas áreas mais privilegiadas da cidade”, avalia Flávio Gianordoli, sócio fundador e CEO da construtora Sipolatti.INC.

O Itaparica Living Suits da Sipolatti tem todas as unidades voltadas para aluguel de curta temporada Crédito: Sipolatti.INC/Divulgação

Os novos produtos mesclam unidades residenciais de curta moradia e short stay, integradas a um mall de lojas, proporcionando mais praticidade para os residentes e rentabilidade para os investidores. “Eles são geridos por plataformas de hospedagem, como a xtay e têm agradado muito aos investidores para o segmento imobiliário, transformando imóveis em verdadeiros ativos imobiliários”, complementa.

Negócio mais previsível

Empresa capixaba ajuda a decorar e preparar apartamentos para deixá-los prontos para o mercado após a conclusão da obra Crédito: Divulgação

A By.Re, com sede em Vitória, surgiu na esteira dessa tendência, e oferece um pacote de administração de imóveis que inclui, além da hospedagem, cuidados com a comunicação com os hóspedes, decoração e preparação dos apartamentos, deixando-os prontos para entrar no mercado imediatamente após a conclusão da obra.

“Nos últimos anos, incorporadoras passaram a lançar edifícios inteiros pensados para hospedagem, com estúdios compactos, áreas comuns dedicadas ao coworking e serviços semelhantes aos de hotéis. Esse movimento criou uma demanda por empresas especializadas, capazes de entregar ao proprietário um serviço “chave na mão”, reduzindo a necessidade de envolvimento direto do investidor”, afirma Renata Araújo, diretora da By.Re.

Há um ano no mercado capixaba, a By.Re é parceira da Impacto Engenharia no empreendimento Cidade Camburi, oferecendo a oportunidade de o comprador ou investidor contratar a gestora para montar e decorar o apartamento e, também, fazer a gestão do short stay.

Empresa capixaba ajuda a decorar e preparar apartamentos para deixá-los prontos para o mercado após a conclusão da obra Crédito: Divulgação

“A exclusividade cria um padrão de qualidade que beneficia tanto a incorporadora quanto os compradores. Os imóveis passam a ter uma curadoria estética e operacional, o que contribui para elevar as avaliações nas plataformas de hospedagem e, consequentemente, a rentabilidade”, avalia.

Ela afirma que o setor tende a crescer conforme mais incorporadoras forem adotando o modelo de “prontos para hospedar”, direcionado ao público investidor. Segundo a gestora, a profissionalização ajuda a elevar o padrão das hospedagens urbanas, reduz a informalidade na prestação de serviços e melhora a percepção dos visitantes que passam pela cidade.

“Para empresas como a By.Re, o momento é de expansão: há demanda crescente e um mercado ainda pouco explorado em muitas capitais brasileiras. Já para os investidores, esse tipo de gestão terceirizada tem se mostrado a ponte ideal entre a rentabilidade da curta temporada e a tranquilidade de não administrar o próprio negócio”, complementa.

