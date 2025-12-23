Nova estação do Aquaviário sai em março; governo do ES projeta outra em São Pedro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:48
A estação do Sistema Aquaviário que está sendo construída na Rodoviária de Vitória deve ficar pronta em março de 2026. Ao mesmo tempo, o governo do Espírito Santo trabalha no projeto de uma nova parada para barcos em São Pedro, na Orla da Ilha das Caieiras, também na Capital. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (23), durante entrevista do governador Renato Casagrande (PSB) à CBN Vitória.
Já as estações da Praça Pio XII e do antigo Terminal Dom Bosco estão em fase de licitação. A concorrência foi aberta e, de acordo com o governador, tem prazo de três meses para ser concluída, com a definição da empresa responsável pela execução da obra. Com custo de R$ 46 milhões, a expectativa é de que as obras fiquem prontas em até 18 meses após a escolha da empresa. Assim, os novos terminais têm até 2027 para sair do papel.
Em 18 de dezembro, Casagrande anunciou que o Sistema Aquaviário vai ganhar um sexto barco ainda neste mês. A embarcação deve começar a operar somente em 2026.
Batizado de Forno Grande, o barco tem capacidade para 130 passageiros e vai ampliar a oferta de viagens para os usuários entre as três estações atualmente em operação: Praça do Papa (Vitória), Prainha (Vila Velha) e Porto de Santana (Cariacica).
Projeto de reforma da Rodoviária de Vitória
