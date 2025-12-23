Ampliação do modal

Nova estação do Aquaviário sai em março; governo do ES projeta outra em São Pedro

Sistema também vai contar com duas novas paradas para barcos na Praça Pio XII e no antigo Terminal Dom Bosco, em Vitória, que estão em fase de licitação

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:48

A estação do Sistema Aquaviário que está sendo construída na Rodoviária de Vitória deve ficar pronta em março de 2026. Ao mesmo tempo, o governo do Espírito Santo trabalha no projeto de uma nova parada para barcos em São Pedro, na Orla da Ilha das Caieiras, também na Capital. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (23), durante entrevista do governador Renato Casagrande (PSB) à CBN Vitória.

Estação da Rodoviária: com custo de R$ 20 milhões, teve ordem de serviço dada em fevereiro deste ano. O projeto contempla não só uma nova parada para barcos, mas também a reforma completa da rodoviária, com melhorias nas calçadas, nas áreas de acesso para táxis e veículos por aplicativo e no estacionamento.

Estação da Ilha das Caieiras: o governador afirmou que o projeto está em execução, mas houve uma dificuldade técnica, pois a orla não tem profundidade suficiente. Por isso, o Estado ainda estuda o local mais adequado para os barcos conseguirem atracar.

Já as estações da Praça Pio XII e do antigo Terminal Dom Bosco estão em fase de licitação. A concorrência foi aberta e, de acordo com o governador, tem prazo de três meses para ser concluída, com a definição da empresa responsável pela execução da obra. Com custo de R$ 46 milhões, a expectativa é de que as obras fiquem prontas em até 18 meses após a escolha da empresa. Assim, os novos terminais têm até 2027 para sair do papel.

Sistema vai ganhar novo barco

Em 18 de dezembro, Casagrande anunciou que o Sistema Aquaviário vai ganhar um sexto barco ainda neste mês. A embarcação deve começar a operar somente em 2026.

Batizado de Forno Grande, o barco tem capacidade para 130 passageiros e vai ampliar a oferta de viagens para os usuários entre as três estações atualmente em operação: Praça do Papa (Vitória), Prainha (Vila Velha) e Porto de Santana (Cariacica).

