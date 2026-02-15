Homem de 62 anos é socorrido após se afogar em praia da Ilha do Frade
Publicado em 15/02/2026 às 18h56
Um homem de 62 anos foi socorrido após se afogar na praia da Ilha do Frade, em Vitória, no final da tarde deste domingo (15). Conforme apuração da TV Gazeta, a vítima foi resgatada no mar por amigos e pelos salva-vidas, depois foi encaminhada de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
*Com informações da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta