Cinco empresas disputam construção de novas estações do Aquaviário

Cinco empresas estão na disputa pela construção de duas novas estações do Sistema Aquaviário, na Grande Vitória. Ao todo, sete propostas foram apresentadas após a abertura da concorrência, em 18 de novembro, por empresas do Espírito Santo, Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No entanto, duas delas ultrapassaram o orçamento estimado pelo Estado, ficando de fora do processo.
O projeto está avaliado em R$ 46,5 milhões, e a expectativa é de que a construtora vencedora seja escolhida até o final deste ano.
O critério de julgamento é o de menor valor ofertado, conforme o edital publicado em agosto. As cinco propostas habilitadas variam entre R$ 45 milhões e R$ 46,5 milhões. Veja abaixo:
As estruturas serão erguidas no píer do antigo Terminal Dom Bosco e em frente à Praça Pio XII. Pelo cronograma presente no projeto, a expectativa é de que as obras fiquem prontas em até 18 meses após a escolha da empresa. Assim, os novos terminais têm até 2027 para sair do papel.
A empresa responsável pela construção das estações terá que dialogar com a Prefeitura de Vitória sobre as áreas onde as estruturas serão instaladas. Como A Gazeta revelou em maio, a gestão estadual e a do município anunciaram projetos diferentes para a região da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar.
Enquanto o governo pretende construir as estações do Aquaviário, o município prevê revitalizar a área com deques e píeres nos mesmos locais onde as estruturas de embarque e desembarque serão construídos.
