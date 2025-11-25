Investimento milionário

Cinco empresas disputam construção de novas estações do Aquaviário

Propostas foram apresentadas ao governo do Estado; expectativa é de que a construtora seja definida até o fim deste ano

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 14:22

Projeções das novas estações e barco do Aquaviário da Grande Vitória Crédito: Semobi/Governo do ES/Reprodução

Cinco empresas estão na disputa pela construção de duas novas estações do Sistema Aquaviário, na Grande Vitória. Ao todo, sete propostas foram apresentadas após a abertura da concorrência, em 18 de novembro, por empresas do Espírito Santo, Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No entanto, duas delas ultrapassaram o orçamento estimado pelo Estado, ficando de fora do processo.

O projeto está avaliado em R$ 46,5 milhões, e a expectativa é de que a construtora vencedora seja escolhida até o final deste ano.

O critério de julgamento é o de menor valor ofertado, conforme o edital publicado em agosto. As cinco propostas habilitadas variam entre R$ 45 milhões e R$ 46,5 milhões. Veja abaixo:

AMF Engenharia e Serviços (ES) - R$ 45.124.454,9800 Contractor Engenharia (ES) - R$ 45.361.706,0000 Vento Sul Engenharia (RJ) - R$ 46.287.456,3900 R A de Oliveira Consultoria (ES) - R$ 46.500.000,0000 O K Empreendimentos (CE) - R$ 46.520.056,6800 CIB Empreendimentos imobiliários (MG) - R$ 47.296.941,6265 (Valor acima do estimado) Flamix Engenharia (RJ) - R$ 48.000.000,0000 (Valor acima do estimado)

As estruturas serão erguidas no píer do antigo Terminal Dom Bosco e em frente à Praça Pio XII. Pelo cronograma presente no projeto, a expectativa é de que as obras fiquem prontas em até 18 meses após a escolha da empresa. Assim, os novos terminais têm até 2027 para sair do papel.

A empresa responsável pela construção das estações terá que dialogar com a Prefeitura de Vitória sobre as áreas onde as estruturas serão instaladas. Como A Gazeta revelou em maio, a gestão estadual e a do município anunciaram projetos diferentes para a região da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar.

Enquanto o governo pretende construir as estações do Aquaviário, o município prevê revitalizar a área com deques e píeres nos mesmos locais onde as estruturas de embarque e desembarque serão construídos.

