Veja fotos

Aquaviário: governo do ES abre licitação para construir duas novas estações

Obras têm custo estimado de R$ 46 milhões, e empresa responsável pelo projeto deve ser definida até novembro de 2025

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:02

O governo do Espírito Santo publicou o edital de licitação para contratar a empresa responsável pela construção de duas novas estações de embarque e desembarque do Sistema Aquaviário, em Vitória. Com custo estimado em R$ 46 milhões, as estruturas serão erguidas no píer do antigo Terminal Dom Bosco e em frente à Praça Pio XII. O resultado deve ser divulgado em novembro.

A expectativa inicial era publicar a licitação em julho; no entanto, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou, ao longo do mês passado, que ainda finalizava os ajustes no projeto e o processo administrativo.

Como A Gazeta revelou em maio, a gestão estadual e a Prefeitura de Vitória anunciaram projetos diferentes para a região da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar. Enquanto o governo pretende construir as estações, o município prevê revitalizar a área com deques e píeres nos mesmos locais onde as estruturas de embarque e desembarque serão construídos.

Questionadas ao longo dos últimos meses, as gestões não confirmaram que chegaram a se reunir para dialogar sobre os projetos. No início do mês, quando a prefeitura anunciou a empresa responsável pela revitalização da Beira-Mar, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, disse que um projeto não inviabiliza o outro.

“Dá para conciliar o aquaviário e a urbanização de todos aqueles setores. A nossa contratação é integrada, então a empresa vai elaborar os projetos e é nessa fase que vamos dialogar com todos os entes, a associação de moradores, para saber o desejo da população”, destacou, à época.

Novas estações do Aquaviário em Vitória 1 de 3

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta