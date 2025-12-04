Alteração

Morro do Moreno: após bondinho, letreiro também fica de fora das obras

Para obter o licenciamento necessário para início das obras, Prefeitura de Vila Velha descartou a ideia, ao menos nesta fase

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:08

Projeção da Prefeitura de Vila Velha sobre como poderia ficar o letreiro no Morro do Moreno Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vila Velha

Primeiro, o bondinho. Agora, o letreiro. A ideia inicial de intervenções no Morro do Moreno, em Vila Velha, previa alguns elementos com apelo turístico, mas deixaram de compor o projeto da prefeitura, que já iniciou as obras sem a previsão das duas instalações. As duas ideias foram suprimidas da proposta original, ao menos nesta fase.

Sobre o bondinho — ou outro meio de transporte, como teleférico e funicular — o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), afirmou que não estava contemplado no custo da obra, de R$ 10 milhões, durante a assinatura da ordem de serviço, no último dia 15 de novembro. O plano havia sido anunciado pela prefeitura em maio do ano passado, dentro da proposta de revitalização para o local.

O chefe do Executivo pontuou que ainda é necessário um projeto de viabilidade ambiental para implementar um modal no Morro do Moreno, mas que a ideia não foi descartada.

Depois desse anúncio, ainda em novembro, a Secretaria Municipal de Obras foi procurada pela reportagem de A Gazeta, por meio da assessoria, para esclarecer se o projeto havia sofrido outras mudanças, mas foi garantido que apenas o bondinho havia sido retirado da proposta original. Nesta quarta-feira (3), porém, nova informação: o letreiro com o nome de Vila Velha também não faz parte desta etapa de intervenções no monumento natural.

A alteração foi confirmada pela própria secretária de Obras, Menara Cavalcante, após ser questionada sobre uma manifestação do Ministério Público Federal (MPF), que havia informado que a administração municipal tinha excluído definitivamente o letreiro do projeto.

Menara explicou que, para a primeira etapa da obra, que já estava com o processo de licenciamento avançado, o letreiro não está contemplado. Assim, o projeto foi liberado para ser iniciado. Mas a ideia não foi totalmente descartada. A secretária acrescentou que posteriormente, se a prefeitura entender que ainda cabe fazer a instalação, um novo processo para licenciamento do letreiro pode ser realizado.

Ela argumentou que havia manifestações contrárias a essa intervenção, questionando possíveis impactos ambientais, e para obter o licenciamento necessário para início das obras, a prefeitura suprimiu a ideia nesta fase. Menara disse que a resistência à proposta se deve a um entendimento equivocado de que o letreiro de Vila Velha seria nas dimensões do que é avistado em Hollywood, nos Estados Unidos. A proposta, esclarece a secretária, é que a instalação seja em proporções bem menores e sobre o deque de um dos mirantes.

As obras de urbanização do Morro do Moreno foram iniciadas no mês passado, após ações que buscavam barrar as intervenções, com autorização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A princípio, os trabalhos se concentram na execução do sistema de drenagem e pavimentação da via já existente.

Essa etapa é considerada estruturante pela administração municipal porque define o escoamento de águas das chuvas e prepara o trecho para as fases seguintes do projeto. As obras têm previsão de duração de oito meses e, ao longo desse período, os acessos estão fechados por medida de segurança.

