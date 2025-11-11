Durante 8 meses

Morro do Moreno vai ser fechado para obras a partir de segunda (17)

Com o início das intervenções, todos os acessos serão interditados para evitar acidentes em áreas que vão ficar sem proteção; saiba mais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:17

Vencidas as etapas de licenciamento ambiental e junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) , as obras no Morro do Moreno , em Vila Velha , foram liberadas e vão começar na próxima segunda-feira (17). Mas, atenção! Para quem faz do local ponto de visitação e prática esportiva, todos os acessos serão fechados até o final das intervenções, previsto para o segundo semestre de 2026.

As interdições visam à segurança de eventuais frequentadores, já que algumas áreas vão ficar sem proteção durante os trabalhos, explica Menara Cavalcante, secretária municipal de Obras e Projetos Estruturantes.

"Precisamos realmente ter essa precaução porque não temos como garantir a segurança em todos os pontos onde as pessoas podem acessar o Morro do Moreno", frisa.

A liberação, portanto, só vai ser feita quando as intervenções forem concluídas. A estimativa é de oito meses de obras, afirma Menara, se as condições climáticas forem favoráveis. "Temos uma vontade grande de antecipar, mas está complicado prometer prazos. Vai depender das chuvas."

Etapas

Após o cercamento dos acessos, as obras efetivamente vão começar pelo receptivo, em terrenos desapropriados nos últimos meses ainda fora do Monumento Natural (Mona) do Morro do Moreno. Por lá, vão ser instalados o espaço para receber e orientar visitantes, a lojinha de artesanato com produtos de Vila Velha, o ponto de aquisição de água e outros suprimentos, o parquinho para crianças e a guarita de segurança.

Menara Cavalcante pontua que, na primeira etapa, também vai ser requalificada a via de acesso existente, com drenagem, iluminação — indireta e com sensor para pouca interferência na fauna — e pavimentação com blocos. Nesse traçado, de 730 metros de extensão até o topo do morro, só será permitido o trânsito local, isto é, de veículos para residentes. Para os demais visitantes, o trajeto deverá ser feito a pé ou de bicicleta.

No projeto, o Morro do Moreno vai ganhar cinco mirantes, inclusive na "testa da macaca", mas a ideia é preservar as trilhas naturais até esses pontos de contemplação, com exceção da via já existente. "Essa via de acesso já está numa área degradada e as obras vão possibilitar acessibilidade plena. Mas, nas outras, a proposta é manter o mais perto possível da sua naturalidade, até para atender a um público que prefere pouca interferência", argumenta Menara, acrescentando que nos mirantes haverá estrutura de segurança instalada.

No topo também vai ser construída uma cafeteria para, conforme observa a secretária, os visitantes poderem explorar outras experiências, que vão além da subida e descida do Morro do Moreno.

Uma das grandes expectativas dessa obra é a instalação de um bondinho, mas o indicativo é que seja um funicular (transporte sobre trilhos) para conduzir os visitantes. Menara preferiu não entrar em detalhes porque, segundo ela, o prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido) tem alguns anúncios a fazer sobre o projeto do Morro do Moreno, o que pode ocorrer no próximo sábado (15) pela manhã, quando conduzirá a solenidade para dar a ordem de serviço de início das obras com o governador Renato Casagrande (PSB).

Nesse dia, afirma a secretária, a agenda começará às 7 horas com um café da manhã durante visita à obra do Canal da Costa, que passa por macrodrenagem e, depois, vai receber um parque linear. As intervenções também devem ser concluídas no segundo semestre de 2026. Essa área é próxima ao Morro do Moreno, onde será dada a ordem de serviço em seguida. O projeto, cujo investimento é estimado em R$ 10 milhões, é uma parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e o governo do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta