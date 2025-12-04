Após fortes chuvas...

Mergulhão de Camburi: saiba o que será feito após desvio na Norte Sul alagar

Sistema provisório de escoamento de águas pluviais não suportou o alto volume de chuvas que atingiu Vitória na noite de quarta-feira (3)

João Barbosa Repórter

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:49

Após o desvio criado na Avenida Norte Sul para as obras do Mergulhão de Camburi se transformar em uma lagoa, durante as chuvas da noite de quarta-feira (3), a Prefeitura de Vitória anunciou, nesta quinta-feira (4), que o sistema provisório de drenagem existente no local será reforçado.

Na noite de quarta (3), o alto volume de chuvas que atingiu o Espírito Santo foi além do suportado pelo sistema do canteiro de obras do mergulhão, o que dificultou a passagem de veículos na Norte Sul em direção à Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi.

Agora, segundo a Prefeitura de Vitória, o sistema que atualmente conta com uma bacia de captação passará a ter três bacias. Assim, a administração estima que o escoamento da água da chuva se torne mais eficaz para evitar alagamentos.

“A noite de quarta-feira foi marcada por uma chuva pesada, de 52 milímetros em duas horas. Nosso sistema não era capaz de absorver isso tudo em um curto espaço de tempo e vimos um cenário [de alagamentos] que se repetiu também em outros pontos da Grande Vitória. Nos próximos dois dias, devemos concluir a intervenção para fazer o reforço do nosso sistema”, sinaliza Gustavo Perin, secretário municipal de Obras de Vitória.

O trabalho, explica o secretário, não deve impactar o trânsito na região. Quando concluído, o reforço deve fazer com que o sistema escoe a água da chuva em um período de 5 a 10 minutos. Antes, esse tempo estava estimado em 20 minutos.

“Tudo será feito fora da área das pistas, no espaço provisório para as obras. Só dependemos do tempo um pouco mais firme para a conclusão do trabalho. O serviço também não implica em novos custos para a obra. Tudo está previsto dentro do pacote contratado”, afirma Gustavo.

Chuva provocou alagamento em desvio na Norte Sul criado para obra do Mergulhão de Camburi Crédito: Foto Leitor/José Júnior

Já quando o Mergulhão de Camburi estiver pronto, a estrutura deve contar com um sistema composto por duas estações de bombeamento para evitar alagamentos na via subterrânea onde haverá a passagem de veículos.

“Usaremos as estações para bombeamento mecânico para evitar que a água desça [para o sistema de captação] apenas com gravidade. Elas funcionarão 24 horas por dia e terão um sistema moderno para evitar o acumulo de água”, projeta Gustavo.

Atenção às chuvas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o Espírito Santo está sob alerta de precipitações intensas até a manhã de sexta-feira (5). São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h.

Além de alagamentos, a população deve estar atenta a deslizamentos de encostas, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é para que a população não se abrigue debaixo de árvores e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, justamente pelo risco de queda e descargas.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada no telefone 199 e o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

