Home
>
Cotidiano
>
Mergulhão de Camburi: saiba o que será feito após desvio na Norte Sul alagar

Mergulhão de Camburi: saiba o que será feito após desvio na Norte Sul alagar

Sistema provisório de escoamento de águas pluviais não suportou o alto volume de chuvas que atingiu Vitória na noite de quarta-feira (3)

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:49

Carros ficaram impossibilitados de atravessar a pista

Após o desvio criado na Avenida Norte Sul para as obras do Mergulhão de Camburi se transformar em uma lagoa, durante as chuvas da noite de quarta-feira (3), a Prefeitura de Vitória anunciou, nesta quinta-feira (4), que o sistema provisório de drenagem existente no local será reforçado.

Recomendado para você

Sistema provisório de escoamento de águas pluviais não suportou o alto volume de chuvas que atingiu Vitória na noite de quarta-feira (3)

Mergulhão de Camburi: saiba o que será feito após desvio na Norte Sul alagar

Juiz considerou não houve situação prevista em lei para prisão em flagrante; elas haviam sido autuadas por maus-tratos

Justiça manda soltar protetoras de animais em Cariacica: "Prisão ilegal"

O maior período sem mortes violentas é o de Dores do Rio Preto, que chegou a 1.295 dias sem ocorrências do tipo; veja quais são as demais cidades

Onze municípios capixabas estão há mais de um ano sem registro de assassinatos

Na noite de quarta (3), o alto volume de chuvas que atingiu o Espírito Santo foi além do suportado pelo sistema do canteiro de obras do mergulhão, o que dificultou a passagem de veículos na Norte Sul em direção à Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi.

Agora, segundo a Prefeitura de Vitória, o sistema que atualmente conta com uma bacia de captação passará a ter três bacias. Assim, a administração estima que o escoamento da água da chuva se torne mais eficaz para evitar alagamentos.

“A noite de quarta-feira foi marcada por uma chuva pesada, de 52 milímetros em duas horas. Nosso sistema não era capaz de absorver isso tudo em um curto espaço de tempo e vimos um cenário [de alagamentos] que se repetiu também em outros pontos da Grande Vitória. Nos próximos dois dias, devemos concluir a intervenção para fazer o reforço do nosso sistema”, sinaliza Gustavo Perin, secretário municipal de Obras de Vitória.

O trabalho, explica o secretário, não deve impactar o trânsito na região. Quando concluído, o reforço deve fazer com que o sistema escoe a água da chuva em um período de 5 a 10 minutos. Antes, esse tempo estava estimado em 20 minutos.

“Tudo será feito fora da área das pistas, no espaço provisório para as obras. Só dependemos do tempo um pouco mais firme para a conclusão do trabalho. O serviço também não implica em novos custos para a obra. Tudo está previsto dentro do pacote contratado”, afirma Gustavo.

Chuva provoca alagamento em obra do Mergulhão de Camburi, em Vitória
Chuva provocou alagamento em desvio na Norte Sul criado para obra do Mergulhão de Camburi Crédito: Foto Leitor/José Júnior

Já quando o Mergulhão de Camburi estiver pronto, a estrutura deve contar com um sistema composto por duas estações de bombeamento para evitar alagamentos na via subterrânea onde haverá a passagem de veículos.

“Usaremos as estações para bombeamento mecânico para evitar que a água desça [para o sistema de captação] apenas com gravidade. Elas funcionarão 24 horas por dia e terão um sistema moderno para evitar o acumulo de água”, projeta Gustavo.

Atenção às chuvas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o Espírito Santo está sob alerta de precipitações intensas até a manhã de sexta-feira (5). São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem chegar a 100 km/h.

Além de alagamentos, a população deve estar atenta a deslizamentos de encostas, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é para que a população não se abrigue debaixo de árvores e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, justamente pelo risco de queda e descargas.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada no telefone 199 e o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

Leia mais

Imagem - Temporal derruba cobertura de estacionamento de igreja no Sul do ES

Temporal derruba cobertura de estacionamento de igreja no Sul do ES

Imagem - Temporal alaga ruas e causa transtornos na Grande Vitória

Temporal alaga ruas e causa transtornos na Grande Vitória

Imagem - Morro do Moreno: MPF apura supostas irregularidades em projeto de urbanização

Morro do Moreno: MPF apura supostas irregularidades em projeto de urbanização

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais