Obra do Mergulhão de Camburi alaga em Vitória

As chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite desta quarta-feira (3) provocaram diversos pontos de alagamento – um deles, no Mergulhão de Camburi, em Vitória, que atualmente passa por obras. Em vídeo registrado por um leitor de A Gazeta, é possível ver a água tomando uma das pistas, dificultando a passagem de veículos.

Na manhã desta quarta (3), o Espírito Santo recebeu um alerta vermelho, o mais preocupante da escala de risco, para acumulado de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há grande perigo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O aviso, que vai até as 23h59 de quinta-feira (4), prevê um volume de mais de 100 mm de chuva por dia em 55 municípios.