Mergulhão de Camburi: escavação de passagem subterrânea começa em Vitória

Nesta fase das obras, serão executados 30 quilômetros de estacas perfuradas, distribuídas em 1.650 peças, que formarão as paredes de sustentação dos mergulhões

João Barbosa Repórter

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:30

Obras do Mergulhão, em Jardim Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

As escavações para construção das passagens subterrâneas do Mergulhão de Camburi começaram em Vitória. No canteiro de obras que foi cercado nos últimos dias, o asfalto da Avenida Dante Michelini, no cruzamento com a Rodovia Norte Sul, começou a ser perfurado para o andamento da segunda etapa da obra.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, o trabalho vai demandar 7,3 mil metros cúbicos de concreto e 850 toneladas de ferro. Serão executados 30 quilômetros de estacas perfuradas, distribuídas em 1.650 peças, que formarão as paredes de sustentação dos mergulhões.

A expectativa é que a circulação de veículos, pedestres e ciclistas entre a Norte Sul e a Dante Michelini tenha mais fluidez. Com a conclusão da obra, o tempo médio de travessia da interseção — hoje entre 55 e 88 segundos — deve ser reduzido para até 10 segundos. A velocidade média dos veículos, atualmente de 2 km/h devido a congestionamentos, deve subir para 33 km/h.

No planejamento da prefeitura para a obra, o projeto pode ser definido como uma interseção em dois níveis com duas passagens inferiores (mergulhões). O percurso pela Avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos.

Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra.

Imagens mostram como deve ficar o Mergulhão de Camburi Crédito: Divulgação/PMV

Com as obras, uma nova configuração do trânsito já funciona na região. Na Norte Sul, desde quarta-feira (19), os veículos no sentido Serra-Vitória usam uma nova pista construída às margens da antiga área do aeroporto para chegar à Dante Michelini em direção ao Centro da Capital.

Já quem segue pela Dante Michelini a caminho da Mata da Praia e de Jardim da Penha precisa virar à direita ao lado do antigo Hotel Canto do Sol, entrar na Norte Sul e contornar o canteiro de obras do mergulhão para, depois, voltar à avenida principal da praia.

Quem precisa retornar para Camburi após sair da Norte Sul deve seguir o trajeto atual até a Avenida Adalberto Simão Nader, na região do aeroporto, para fazer o retorno, como mostra o mapa abaixo:

Rota a ser feita por motoristas que precisam retornar da Dante Michelini para Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Outra possibilidade para motoristas e motociclistas é antecipar a entrada no bairro por meio do retorno existente na altura do Shopping Norte Sul, pegando a Rua Guilherme Santos em direção à Avenida Armando Duarte Rabello.

Saindo da Norte Sul, motoristas podem entrar na Rua Guilherme Santos para entrar em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Quem transita a pé ou de bicicleta é importante estar atento à alteração na travessia da Avenida Dante Michelini, na altura do quiosque TantraVitória. Nesse ponto, a faixa de pedestres foi desativada com a instalação do canteiro de obras. Assim, a travessia da avenida deve ser feita na faixa que fica na altura da Rua Carlos Martins, tanto no sentido da orla quanto em direção ao bairro.

Na Norte Sul, quem não está em carros e motos deve seguir o seguinte traçado:

Linha vermelha mostra o trajeto a ser seguido por ciclistas no sentido Serra x Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Já na Dante Michelini, a travessia abaixo foi desativada após o início da segunda fase de obras do mergulhão.

Faixa e ciclovia existentes da Avenida Dante Michelini serão substituídas por passarela após construção do mergulhão de Jardim Camburi Crédito: Reprodução Google Maps

Em veículos automotores, vale salientar que, para quem faz o trajeto Centro-Jardim Camburi, o caminho segue o mesmo, sem alterações. No sentido Centro-Serra, o fluxo também se mantém como é hoje. Quem precisa sair de Jardim Camburi para a Serra também deve seguir o mesmo caminho atual pela Norte Sul, virando à direita no antigo hotel.

Segundo a Prefeitura de Vitória, as alterações seguirão até a conclusão das obras, prevista para o primeiro semestre de 2027. No período, a pasta responsável pelos trabalhos disse que seguirá com orientações para quem transita na região com agentes em campo e com placas de sinalização.

