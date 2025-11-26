Vai virar avenida

Trecho urbano da BR 101 será transferido à Serra até 8 de dezembro

Prefeitura pretende reformular a via e construir ciclovias e baias para ônibus, além de um novo viaduto, transformando o trecho em uma espécie de Avenida Paulista

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:27

Trecho urbano da BR 101 vai passar para a gestão da Prefeitura da Serra Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Após a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, anunciar que vai assumir a gestão do Contorno do Mestre Álvaro, o trecho urbano da rodovia, que passa por bairros movimentados da Serra, será doado à prefeitura até 8 de dezembro, data do aniversário do município e também dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) à reportagem de A Gazeta, nesta quarta-feira (26).

Desde o início da construção do contorno, a Prefeitura da Serra tinha a expectativa de que o fluxo pesado de veículos saísse da parte urbana da cidade e passasse para a nova via. A municipalização da BR 101 e sua reformulação já era estudada desde a gestão Sergio Vidigal (PDT) e foi assumida pelo seu sucessor, Weverson Meireles (PDT).

Entre os planos do município, está a transformação da rodovia em uma espécie de "Avenida Paulista", com ciclovias, baias para ônibus, retirada de semáforos e urbanização para circulação dos moradores. Além disso, há o interesse de liberar a construção de conjuntos habitacionais e prédios mais altos ao longo do trecho urbano, em um processo de verticalização.

A prefeitura, em parceria com o governo do Espírito Santo, também trabalha no projeto de reformulação da primeira etapa da via, que compreende a região entre Carapina e Jardim Limoeiro. Está prevista a construção de um mergulhão no encontro da BR 101 entre a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Avenida dos Metalúrgicos — por onde o fluxo de caminhões em direção à ArcelorMittal é alto.

"É a mesma engenharia de mergulhão que nós instalamos na Rotatória do Ó. Então, o condutor sai da ArcelorMittal e passa por baixo da via. Quem está na BR terá fluxo contínuo", explicou o prefeito Weverson Meireles à época.

Mudança no traçado de viaduto

Outro plano é corrigir o traçado do viaduto mais antigo de Carapina, na entrada da Rodovia do Contorno. O prefeito afirmou que existem duas situações que complicam o trânsito na região.

"Quando você sai do contorno para acessar a BR, tem uma curva muito acentuada. Então, é preciso deixar essa curva mais suave e corrigir o estrangulamento que existe ali. Tem duas pistas embaixo do viaduto descendo de Serra para Vitória e, quando sobe, de Vitória para a Serra, o trânsito estrangula ao lado do viaduto e fica uma única pista. Essa é uma das situações que continua dando trânsito, mesmo com a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro", detalhou.

No mês passado, durante o evento realizado na Serra para inauguração de um trecho de sete quilômetros de duplicação da BR 101 entre Guarapari e Anchieta, o prefeito da Serra afirmou que a cidade iria entrar em um novo momento, com a municipalização do trecho da BR 101, que passará a deixar de ser rodovia para ganhar o nome de Avenida Mestre Álvaro.

“Anunciamos que a próxima etapa da BR 101 é Avenida Mestre Álvaro. Ao municipalizarmos esses 30 km, teremos uma mais uma vez uma vertente de crescimento para a nossa cidade”, disse Weverson.

VEJA TAMBÉM | Viaduto de Carapina terá traçado corrigido após Serra assumir trecho da BR 101

Fim da transferência do contorno

Para tudo isso acontecer, no entanto, era necessário que a Ecovias devolvesse esse trecho urbano à União nas mesmas condições das encontradas quando assumiu a concessão da BR 101 no Estado e, ao mesmo tempo, passasse a administrar o Contorno do Mestre Álvaro. Dessa forma, com a via novamente em mãos, o Dnit poderia transferi-la à prefeitura. É o que vai acontecer agora.

Nesta quarta-feira (26), foi oficialmente concluído o processo de transferência da gestão do contorno à Ecovias, conforme previsto no contrato de concessão. De acordo com o Dnit, pelo mesmo acordo, o segmento urbano, do km 247,8 ao 278,3, foi devolvido pela empresa.

A transição de gestão do Dnit está sendo preparada e acompanhada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). "O trecho será transferido até o dia 8 de dezembro para a Prefeitura da Serra, por intermédio de processo de doação", garantiu o Dnit à reportagem de A Gazeta.

A ANTT, por sua vez, informou que os termos de arrolamento e reversão de bens, tanto do contorno quanto do antigo traçado da BR 101, já foram publicados no Diário Oficial da União. Já a Ecovias disse que já fez a devolução e destacou que cabe agora ao Dnit realizar a doação.

