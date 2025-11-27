Mobilidade

Contorno de Jacaraípe será inaugurado em dezembro na Serra

Condutores terão nova opção de tráfego, além da ES 010 e de vias internas de bairros como Jardim Atlântico e Das Laranjeiras, para ir de Jacaraípe até Nova Almeida

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:32

Após um longo período de obras, pausas e atrasos, o Contorno de Jacaraípe, na Serra, será inaugurado no próximo dia 13 de dezembro. A informação sobre a entrega da estrutura, que vai conectar os bairros de Nova Almeida e Jacaraípe, foi divulgada na manhã desta quinta-feira (27) pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante solenidade de assinatura da ordem de serviço do Corredor Metropolitano Sul, outra obra de mobilidade projetada entre Vila Velha e Cariacica.

Na carteira de investimentos do governo do Espírito Santo desde 2005, a obra foi iniciada no segundo semestre de 2013 e retomada em dezembro de 2021 após um longo período de paralisação.

Com a retomada, a entrega chegou a ser prevista para 21 de abril de 2024. Porém, naquele mês, o consórcio responsável pelo serviço protocolou um pedido de prorrogação do prazo por mais 365 dias. Também vencido o último prazo anunciado, agora a obra deve ser liberada para condutores no último mês de 2025.

De acordo com o projeto elaborado nos últimos anos, a via na Serra vai funcionar por 8,5 quilômetros de extensão, indo do cruzamento das Avenidas Lagoa Juara e Minas Gerais, em Jacaraípe, até o começo da ES 264, conhecida como estrada de Putiri, já em Nova Almeida.

Contorno de Jacaraípe, na Serra, terá 8,5 quilômetros de extensão Crédito: Reprodução/Google Maps (Fábio Jekel)

Com o funcionamento da nova rodovia, condutores da região terão uma nova opção de tráfego além da ES 010 e de vias internas de bairros como Jardim Atlântico, Das Laranjeiras e de São Francisco para ir em direção à Região Norte do Estado e à BR 101.

O Contorno de Jacaraípe deve operar com duas pistas de rolamento com largura de 10,5 metros, sendo três faixas de circulação em cada sentido. Terá calçada com largura de 2 metros em ambos os lados, ciclovia com largura de 2,5 metros por toda a extensão e viadutos que somam 750 metros sobre áreas alagadiças.

De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a expectativa é que cinco mil veículos trafeguem por dia no contorno, com uma velocidade média estimada em 80 km/h.

Na época em que foi iniciada, a projeção era de que a obra custasse R$ 89.849.168,90. Já em 2023 foi informado que o investimento havia subido para R$ 230 milhões e, atualmente, está na casa de R$ 240 milhões.

A expectativa é que, após a entrega da obra, seja elaborado projeto para uma segunda etapa da infraestrutura, ligando Nova Almeida a Aracruz. De acordo com informações da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a próxima fase deve contemplar a obra de uma nova ponte em Nova Almeida e o Contorno de Praia Grande, visando à conexão com a região portuária de Aracruz.

