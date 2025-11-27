Home
>
Cotidiano
>
Contorno de Jacaraípe será inaugurado em dezembro na Serra

Contorno de Jacaraípe será inaugurado em dezembro na Serra

Condutores terão nova opção de tráfego, além da ES 010 e de vias internas de bairros como Jardim Atlântico e Das Laranjeiras, para ir de Jacaraípe até Nova Almeida

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:32

A Gazeta visitou trecho por onde passará nova rodovia, que conta com 8,5 km de extensão e liga Jacaraípe a Nova Almeida

Após um longo período de obras, pausas e atrasos, o Contorno de Jacaraípe, na Serra, será inaugurado no próximo dia 13 de dezembro. A informação sobre a entrega da estrutura, que vai conectar os bairros de Nova Almeida e Jacaraípe, foi divulgada na manhã desta quinta-feira (27) pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante solenidade de assinatura da ordem de serviço do Corredor Metropolitano Sul, outra obra de mobilidade projetada entre Vila Velha e Cariacica.

Recomendado para você

Condutores terão nova opção de tráfego, além da ES 010 e de vias internas de bairros como Jardim Atlântico e Das Laranjeiras, para ir de Jacaraípe até Nova Almeida

Contorno de Jacaraípe será inaugurado em dezembro na Serra

A Igreja de São José do Queimado, localizada na Serra, simboliza a resistência negra contra a escravidão no Espírito Santo

Sítio de São José do Queimado vira Patrimônio Cultural brasileiro

No programa desta quinta (27), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: ansiedade no fim de ano e tensões políticas entre EUA e Venezuela

Na carteira de investimentos do governo do Espírito Santo desde 2005, a obra foi iniciada no segundo semestre de 2013 e retomada em dezembro de 2021 após um longo período de paralisação.

Com a retomada, a entrega chegou a ser prevista para 21 de abril de 2024. Porém, naquele mês, o consórcio responsável pelo serviço protocolou um pedido de prorrogação do prazo por mais 365 dias. Também vencido o último prazo anunciado, agora a obra deve ser liberada para condutores no último mês de 2025.

➡️ Obra do Corredor Expresso GV começa e muda trânsito na Lindenberg; veja como fica

De acordo com o projeto elaborado nos últimos anos, a via na Serra vai funcionar por 8,5 quilômetros de extensão, indo do cruzamento das Avenidas Lagoa Juara e Minas Gerais, em Jacaraípe, até o começo da ES 264, conhecida como estrada de Putiri, já em Nova Almeida.

Contorno de Jacaraípe, na Serra, será inaugurado em dezembro de 2025
Contorno de Jacaraípe, na Serra, terá 8,5 quilômetros de extensão Crédito: Reprodução/Google Maps (Fábio Jekel)

Com o funcionamento da nova rodovia, condutores da região terão uma nova opção de tráfego além da ES 010 e de vias internas de bairros como Jardim Atlântico, Das Laranjeiras e de São Francisco para ir em direção à Região Norte do Estado e à BR 101.

O Contorno de Jacaraípe deve operar com duas pistas de rolamento com largura de 10,5 metros, sendo três faixas de circulação em cada sentido. Terá calçada com largura de 2 metros em ambos os lados, ciclovia com largura de 2,5 metros por toda a extensão e viadutos que somam 750 metros sobre áreas alagadiças.

De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a expectativa é que cinco mil veículos trafeguem por dia no contorno, com uma velocidade média estimada em 80 km/h.

Na época em que foi iniciada, a projeção era de que a obra custasse R$ 89.849.168,90. Já em 2023 foi informado que o investimento havia subido para R$ 230 milhões e, atualmente, está na casa de R$ 240 milhões.

A expectativa é que, após a entrega da obra, seja elaborado projeto para uma segunda etapa da infraestrutura, ligando Nova Almeida a Aracruz. De acordo com informações da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a próxima fase deve contemplar a obra de uma nova ponte em Nova Almeida e o Contorno de Praia Grande, visando à conexão com a região portuária de Aracruz.

Leia mais

Imagem - Obra do Corredor Expresso GV muda trânsito na Lindenberg; veja como fica

Obra do Corredor Expresso GV muda trânsito na Lindenberg; veja como fica

Imagem - Trecho urbano da BR 101 será transferido à Serra até 8 de dezembro

Trecho urbano da BR 101 será transferido à Serra até 8 de dezembro

Imagem - Orla de Santo Antônio será revitalizada após obras de macrodrenagem

Orla de Santo Antônio será revitalizada após obras de macrodrenagem

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais